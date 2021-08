Un juez de La Paz ordenó este martes una segunda prisión preventiva de seis meses para la detenida expresidenta de facto Jeanine Áñez, al aceptar otra demanda penal ordinaria por su actuación en el golpe de Estado de noviembre de 2019 que derrocó a Evo Morales.



La orden se dictó cuando la exmandataria de facto de Bolivia estaba a punto de completar cinco de los seis meses de cárcel desde la apertura del proceso contra los responsables de la interrupción democrática de 2019.



Los fiscales que impulsan el proceso habían decidido el pasado fin de semana dividir el caso original en dos juicios ordinarios: uno por sedición, terrorismo y conspiración; y otro, motivo de la segunda detención preventiva, por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.



La segunda orden de detención, que según medios locales entrará en vigencia de inmediato, implica que Áñez estará recluida al menos hasta principios de febrero de 2022. Esto, sin descartarse más sanciones que pudieran surgir de otros procesos ordinarios y de varios juicios de responsabilidades que el parlamento se apresta a votar.



El primer proceso fue abierto en base a la denuncia de la ex diputada Lidia Patty, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS). A esa demanda se habían sumado el presidente masista del Senado, Andrónico Rodríguez; el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado, con denuncias de incumplimiento de deberes y violación de normas constitucionales, que a partir de ahora serán tratadas como un caso separado.



"Lo que ocurre es absolutamente irregular; ninguna persona puede ser procesada dos veces por un mismo hecho y evidentemente la indivisibilidad de un juzgamiento está prohibida por la Constitución", se quejó en rueda de prensa el abogado Luis Guillén, defensor de Áñez, tras la audiencia virtual de esta tarde. El abogado rehusó confirmar si su clienta, que cumple detención en una cárcel femenina del centro de La Paz, apelará la división del proceso inicial y la nueva orden judicial.



"Dividen un proceso para prolongar la detención de Jeanine Áñez; imponen en audiencia cautelar otros seis meses más de injusta privación de libertad, violando los derechos humanos y las garantías", denunciaron los colaboradores de Áñez en la cuenta de Twitter que figura a nombre de la ex gobernante de facto.



Añez, quien dice ser "presa política", está acusada, en ambos casos, de haber tomado el poder de forma ilegal, al haberse autoproclamado presidenta del Senado, cargo que no le correspondía porque ella era de la minoría parlamentaria, para asumir luego, sin voto legislativo, la presidencia de Bolivia.