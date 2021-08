La Argentina promoverá la posibilidad de que se implemente una redistribución de los recursos que serán repartidos a todos los países a fines de agosto a través de la ampliación de los Derechos Especiales de Giro (DEG), de modo que aquellas naciones que no los necesiten puedan repartirlos a otros Estados que sí lo requieran, incluidos los de ingresos medios.



Así lo indicó el Ministerio de Economía, un día después de que la Junta de Gobernadores del FMI votó a favor de repartir los 650.000 millones de dólares a sus países miembro, iniciativa que se concretará el próximo 23 de agosto, y donde a la Argentina le corresponderá alrededor de 4.355 millones de dólares en función de su cuota de participación en el organismo. De esta forma, "la Argentina buscará que los DEGs de países que no los utilicen sean redistribuidos entre los países vulnerables y de ingresos medios", dijeron en el Palacio de Hacienda.



Para la cartera que conduce Martín Guzmán, el criterio de distribución de los DEG responde a la cuota de participación de los países en el FMI y no a su necesidad, lo que deriva en que reciben más liquidez los países que menos lo requieren. Esto no contribuye a reducir desigualdades sino que profundiza las asimetrías entre los países".

Esta situación hará que a fines de agosto, haya muchos países centrales que no necesiten los recursos, y podrían reasignarlos a otros países.



Hasta ahora, en la historia del FMI sólo se han reasignado DEG a países de ingresos bajos. Sin embargo, el G20 trabaja en la creación de un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad con los aportes que no sean utilizados para luego destinarlos a los países que más lo necesiten. "Esta iniciativa es impulsada fuertemente también por el Gobierno argentino en todos los foros multilaterales y reuniones bilaterales en las que participó", dijeron desde el Ministerio de Economía.



En el comunicado de ayer, el FMI admitió que está en estudio la implementación de este fondo, y luego del mandato que giró el G20 al organismo en tal sentido durante la cumbre de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales realizada el pasado 10 de julio en Venecia, Italia.



Qué son los DEG

Los DEGs son activos de reserva internacional creados por el FMI en 1969. “No son una moneda pero funcionan como tal", explicaron en el Ministerio de Economía. "Pueden conservarse como reservas internacionales o utilizarse para cambiar su composición, convirtiéndolos a monedas de libre uso. Su valor se calcula ponderando un conjunto de las siguientes monedas: dólar estadounidense, euro, renminbi chino, yen y libra esterlina. Los DEGs no se devuelven, no constituyen un préstamo. No solo no generan deuda sino que aumentan los recursos y las herramientas del Estado”.

Los DEGs se asignan a los países miembros del FMI de acuerdo a su cuota de participación. Por este motivo las economías más ricas recibirán más de la mitad del total de recursos. Por ejemplo Estados Unidos tiene una participación en el Fondo que se ubica en torno del 16 por ciento. La Argentina en cambio tiene una cuota del 0,67 por ciento, por lo que le corresponden aproximadamente 4355 millones de dólares.