"Hay muchas personas antivacunas o que no escuchan los hechos. Es una vergüenza": con esas palabras, Jennifer Aniston, estrella de Friends y protagonista de The Morning Show (Apple TV+), sentó su posición con respecto a las discusiones alrededor de la vacunación contra la Covid. "He cortado el contacto con algunas personas que se negaron a vacunarse, o no quieren decir si lo hicieron. Creo que informar sobre tu estatus de vacunación es una obligación moral y profesional", señaló.