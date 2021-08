Durante los alegatos de clausura del juicio contra Oscar Alberto Racco, por los delitos de privación de la libertad, reducción a la servidumbre y abusos sexuales agravados contra María Eugenia, durante 23 años; Fiscalía modificó el pedido de pena a 26 años de prisión. Tiene que ver con que en el debate surgieron "elementos nuevos" que no se tenían al momento de la calificación penal de la imputación, por lo que en el inicio del juicio se habían solicitado 18 años. "No podemos devolverle los años perdidos, pero sí podemos acercarnos a algo que se parezca a lo más justo para María Eugenia", dijo la fiscal Luciana Vallarella, quien durante más de una hora hizo un relato pormenorizado de la violencia física, psíquica, económica, sexual y reproductiva que padeció la víctima y sus secuelas.

"Sin duda, hoy María Eugenia no es la misma persona que a los 19 años Racco se llevó. No podemos devolverle los años perdidos; no tenemos la máquina del tiempo que para ella sería la única reparación posible; pero sí podemos acercarnos a algo que se parezca a lo más justo para María Eugenia", dijo la fiscal al cierre de su alegato, quien planteó que "lo único que hizo ella fue proteger a su hijo", que tenía dos años cuando todo empezó.

Entre los nuevos elementos, la fiscalía mencionó el relato en juicio de la psicóloga que viene acompañando a la víctima en el proceso y el propio testimonio de la mujer que dio maś detalles al decir que fue forzada a relaciones sexuales con un arma, lo que agrava la calificación; entre otras cuestiones técnicas.

Noticia en desarrollo...