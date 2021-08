Mi padre, que sin embargo era abuelo,

se enojaba mucho cuando las enfermeras

lo llamaban así.

¿Qué se creen? ¿Acaso son mis nietas?

solía mascullar enojado

mientras su viejo cuerpo traqueteaba en camilla

rumbo a alguna internación.

Hoy, cuando en el televisor monolingüe,

amo global de lo que dice la pandemia,

aluden a los viejos como abuelos

usan la misma mueca de bondadoso desprecio

que irritaba a mi padre.

Y sin embargo sin embargo

cuando mis nietes me llaman abuela

con la naturalidad de quien nació sabiendo

cómo se ordena un árbol genealógico

no me siento mayor más bien me aniño

y encuentro mi propia infancia

sobreimpresa en la de elles.

Pero lo que empiza como poesía

suele terminar como novela porque las palabras

son todas nobles hasta que se les pega

el virus del estereotipo.

Poetisa era noble

hasta que se la usó para despreciar

a nuestras propias abuelas

las grandes versificadoras del amor.

Abuela es noble cuando en la cadena inclusiva

que las transporta hasta les nietes

son ellos y ellas quienes me reclaman.

Quieren que les invente un idioma

para aprender a hablar.





Los Abuelos de la Nada se llamaba un grupo de rock

como diciendo hay nada atrás de las generaciones

no vienen unas y después las otras

hay cortes hay quebradas hay saltos al vacío

no es necesario volverse meloso

para aludir a la edad

y menos a la muerte

y menos todavía a la enfermedad.

Yo a mi viejo le decía viejo

y su sonrisa cuando me contestaba sí, hija

lo deposita de nuevo en el mundo de los vivos

un mundo donde las pestes y las guerras

habían formado parte de su vida

y nadie ni nada lo podía contagiar.

A él lo invoco ahora que estoy asustada

porque desde el televisor me llaman abuela

y no me reconozco.

Y sin embargo y sin embargo es cierto

que pertenezco a lo que la inteligencia de la caja boba

llama "grupo de riesgo"

Entonces me pregunto:

si lo alarmista me deja todavía más asustada

y lo meloso no me tranquiliza

¿cómo hago para no contagiarme

Mi psicoanalista diría

que a lo real se lo recibe sin tantas vueltas

porque es lo que hay y punto.

(Supongo que con real ella se refiere

a esa esquirla de realidad que no esperábamos

y que sin embargo sin embargo

aparece cada tanto

para sorprendernos).

Yo en versión quejosa le contestaría

que por lo visto lo real es un virus

al que ninguna metáfora disuelve

y debe ser por eso

que lo que nace como poesía

no puede nunca

terminar como poesía.

Delmira no alcanzó a ser madre

Alfonsina no alcanzó a ser abuela

Blanca Varela perdió a su hijo en un accidente de avión

y según dijo su nieta cuando fue a recibir

el Premio Reina Sofía en nombre de ella,

desde que le pasó lo que le pasó, Blanca

"ha perdido el don de la palabra sumiéndose en

un silencio deliberado que con los años ha llegado a

convertirse en una condición fisiológica".

La abuela de la nada parece haberle cedido la palabra a su nieta

para que solo diga

que no queda nada por decir.