La Fundación Género y masculinidades (Gema), repudió mediante un comunicado las amenazas proferidas por Miguel Raúl Gentil en el portal de una web local contra la fiscala penal de Violencia Familiar y de Género, Claudia Geria quien en el ejercicio de su función había imputado a este hombre por violencia de género y por desobediencia judicial.

El fiscal Marcos Ezequiel Molinati intervino en esta causa e imputó a Gentil por amenazas, pidió la prisión preventiva y ésta fue concedida por la jueza de garantías Claudia Puertas.

Molinati explicó a Salta/12 que el pasado 11 de junio en el portal del medio Que Pasa Salta, se informaba la detención de un hombre por desobediencia judicial, aclaró que la noticia en cuestión no tenía que ver con Gentil. "Con motivo de esa noticia, empezó a haber comentarios medio agresivos que terminaron siendo amenazantes. Se hizo una investigación a través del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y se llegó a determinar la IP, todo correspondía al mismo número de celular. El domicilio coincidía donde cumplía detención domiciliaria Miguel Raúl Gentil".

El fiscal explicó que Geria intervino en dos causas que involucraban a Gentil por haber ejercido violencia de género contra su expareja. Había sido condenado a una pena de prisión condicional por violentar a la expareja. El Ministerio Público detalló además en un parte de prensa que Gentil también acosaba a su expareja a través de redes sociales y mediante distintos perfiles falsos y que estuvo detenido por amenazas, acoso y desobediencia judicial y fue oportunamente beneficiado con la figura de la prisión domiciliaria, desde los primeros días de junio pasado.

En ese contexto surgieron las amenazas a la fiscala Geria. Al acusado se le revocó la domiciliaria y se encuentra detenido en la Alcaidía. Molinati indicó que secuestraron el celular de Gentil, para realizar pericias en búsqueda de elementos de interés para la causa.

"Es preocupante que se amenace a un magistrado por su función, porque investiga un delito", señaló Molinati. Manifestó que este tipo de amenazas se están haciendo más frecuentes porque la comunicación mediante diferentes medios como las redes sociales permiten una sensación de anonimato. Resaltó que la fiscala cumplía con sus deberes en un contexto grave por las altas cifras de violencia de género en la provincia. Aunque no interpretó las amenazas a la fiscala en un marco de género, remarcó que las causas que motivaron la animosidad contra la fiscal, sí son dos causas de género.

“Te voy a ajusticiar o “estás viviendo tiempo tiempos regalado”; “No vas a llegar a jubilarte…”; “Mis ojos te verán colgada…”; “Vas a implorar no haberte metido con nuestra comunidad…”, fueron las amenazas realizadas desde la IP que corresponde a Gentil. El sujeto era por lo menos hasta 2018 personal de seguridad en la ciudad judicial contratado por la empresa tercerizada Guardian.



La abogada de la Fundación Gema, Tania Kiriaco, dijo a Salta/12 que ven con preocupación que hay un avance de hombres condenados por violencia de género que no solo atentan contra sus parejas o exparejas, sino que avanzan en sus amenazas contra las fiscalas que los investigan. "No quieren ser investigados. No reconocen que están ejerciendo violencia. Avanzan en el ámbito publico, no tienen límites y es muy grave", sostuvo

"Solicitamos que se investigue y se sancione a quienes amenazan a las funcionarias públicas que investigan los hechos de violencia. Una amenaza de muerte es un delito, una grave violación", manifestó Kiriano. Enfatizó también en la necesidad de protección para las mujeres que denuncian violencia de género y "para quienes están investigando un hecho de violencia". También dijo que se encuentran en riesgo quienes acompañan a las víctimas de violencia de género, sus abogadxs y psicólogxs y señaló que en su mayoría las acompañantes suelen ser mujeres.

La abogada expresó que se necesita educación sexual integral, la aplicación de la ley Micaela y un cambio cultural urgente para erradicar todos los hechos de violencia de género. Kiriaco dijo que se necesita que no se desestimen las denuncias porque muchas veces no se les cree a las víctimas y que se sancione a quienes ejercen violencia. "Hay que desactivar estos hechos. Es una sociedad patriarcal, ellos creen que pueden ejercer de forma ilimitada la violencia", aseveró.

Al documento de GEMA, adhirieron: Beatriz Regal y Jorge Taddei; Espacio de Diversidad y Género ATE; Fundación Volviendo a Casa; Greta Roquero. Periodista Programas La Propaladora y La Región (radial FM Sport Casilda); Enfoque Cooperativo Canal 4 Cooperativa; La Marx Santa Fe; Abogadas Instituto Jurídico con Perspectiva de Género; Secretaria de Género de APSADES; Secretaria de Igualdad de Género y Oportunidades de CTA-A Salta; Asociación Madres del Dolor; Casa María Pueblo; Mesa de Derechos Humanos (Familiares de Detenidos-Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales, Asociación Coca Gallardo, Asociación Lucrecia Barquet, HIJOS Salta); Mujeres Evita Salta – JP Feminista; KOLINA FEMINISTA ADHIERE; Mala Junta; Mujeres Trans Argentina y la Campaña por la emergencia nacional en violencia contra las mujeres.