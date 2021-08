El luchador cordobés Agustín Destribats tuvo su debut olímpico este jueves por la noche en Tokio 2020 y, a pesar de un gran rendimiento ante el cuarto preclasificado, el húngaro Iszmail Muszukajev, cayó por 9 a 6 en octavos de final de la categoría de hasta 65 kilos.

"Me siento un poco triste. Era una lucha que sentía que la podía ganar pero bueno, pasó lo que tuvo que pasar y estuve muy cerca pero no es lo que quería. Quería ganar y me sentí ganador. Yo se que estaba luchando con un competidor muy rápido, que en 2019 salió como mejor luchador de la categoría... Pero no me sentía que era menos que él y por eso quizá este un poco triste. Ahora tengo que esperar que él gane, que él pase a la final y así yo puedo luchar por el bronce. Ya que Argentina este acá es un logro gigante, hacía 25 años que no clasificaba nadie", analizó el cordobés en declaraciones a TyC Sports.

El primer período (son dos de tres minutos cada uno) fue para el húngaro -que hasta 2019 representaba a Rusia, su país natal- por 2 a 0. El argentino llevó la iniciativa durante todo el combate, buscando derribar a su rival, que exhibió muchos signos de cansancio a lo largo que avanzaba el reloj. En consecuencia, en el segundo tiempo fue mucho mejor lo del cordobés, sumando 6 puntos con tomas muy claras. Pero el europeo sumó 7, con algún fallo que no le quedó del todo claro a Destribats y su entrenador.

Ahora Destribats necesita que el húngaro llegue hasta la final para poder meterse en el repechaje por la medalla de bronce. La próxima lucha de Muszukajev será ante el japonés Takuto Otoguro, uno de los favoritos para el oro y quien venció 6 a 3 en octavos al mongol Tulga Tumur Ochir. Las medallas se definirán el sábado.

El cordobés de Bialet Massé, también conocido como "El Titán", debutó con 23 años en unos Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta que esta disciplina de la lucha libre no se practicaba desde Atlanta 1996.

Destribats es también especialista en lucha grecorromana y practica este deporte desde los 9 años. Justamente 100 años antes de Atlanta, en el inicio de los Juegos modernos en Atenas 1896, se había practicado la especialidad grecorromana. El estilo libre apareció ocho años después, en San Luis (Estados Unidos) 1904.