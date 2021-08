“Ante los incipientes y alarmantes casos de contagios de covid-19 en distintos establecimientos educativos, tanto de docentes como alumnos, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Catamarca (SUTECA) solicita la inmediata suspensión de la presencialidad educativa”, inicia el comunicado que enviaron desde el gremio a los medios de comunicación ayer jueves.

Esta semana, hubo 8 escuelas, de diferentes localidades de la provincia, que registraron casos de coronavirus. El lunes se reunirá la Intersindical docente para analizar la situación.

Juan Godoy, desde Suteca, confirmó el estado de alerta de los gremios docentes ante el surgimiento de casos positivos de covid-19 en escuelas de la ciudad Capital y del interior provincial. “Hasta tanto esté garantizada la vacunación total y obligatoria para todos los docentes y no docentes, pedimos que se suspendan las clases”, dijo.

El gremio advirtió que hay muchos docentes que aún no están vacunados por diferentes motivos pero, además, existen otros que no se vacunaron por decisión propia. “Deben entender que hay que vacunarse para cuidarse uno pero sobre todo a los demás, porque la libertad de otros no puede poner en riesgo, en estos casos la salud de todos”, dijo.

Asimismo, advirtió que aunque la variante Delta aún no circula en la provincia, “no se puede permitir que el covid avance en los niños. Prevenir es curar”, señaló.

En cuanto a los protocolos que se utilizan en las escuelas explicó que continúa el sistema de burbujas, con sólo un 30% de cobertura en las aulas, distanciamiento social, satinización, control de temperatura y doble barbijo.

“Lo que no se garantiza es la movilidad externa, tanto de alumnos como docentes que viajan en transporte público de un lugar a otro, sobre todo aquellos profesores que son itinerantes”, advirtió.

“Los contagios son los resultados de la falta de ejecución estricta de los protocolos, pero también del apresuramiento político de una puesta en escena de la preespecialidad por los tiempos electorales que estamos viviendo”, opinó Godoy.

Por último, adelantó que el lunes se reunirán los gremios nucleados en la Intersindical docente para poder analizar lo que está sucediendo con respecto a los contagios y la presencialidad en las escuelas y no descartó posibles medidas de fuerza.

Catamarca/12 consultó al área de prensa del Ministerio de Salud de la provincia cuántas son las escuelas afectadas por los contagios, aunque no hubo respuesta oficial. No es la primera vez que el área ante consultas puntuales de los medios de comunicación decide no comunicar.

Extraoficialmente, se supo que hay casos positivos en tres escuelas del departamento Belén, en un colegio de localidad de Los Varela, en la escuela pre-universitaria Fray Mamerto Esquiú, y tres escuelas del centro catamarqueño.

Vacunas

En tanto, se comunicó que ayer Catamarca alcanzó las 250.000 personas inmunizadas contra la covid-19. Esto representaría, aproximadamente, al 70% de la población estimada mayor de 12 años en toda la provincia.

Al iniciar el Plan Operativo de Vacunación covid-19, según los lineamientos de Nación, la población objetivo era de 137.977 personas, entre personas mayores de 60 años, trabajadores de la salud, fuerzas de seguridad y educación, personal esencial de la administración pública provincial y personas de 18 a 59 años con factores de riesgo asociados a coronavirus.

Con la llegada de las vacunas y la ampliación de los distintos grupos, este número fue aumentando hasta llegar a una población objetivo de 362.588 personas.

Actualmente diversos departamentos del interior y también en Capital están vacunando a los nacidos entre los años 2000 y 2003, es decir jóvenes y adolescentes de entre 18 y 20 años. Paralelamente, se avanzó en la vacunación de menores de 17 años y hasta los 12, que se inscribieron por presentar algún tipo de factor de riesgo.