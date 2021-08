Ex trabajadores de la fábrica de calzados Alpargatas, cortaron la Avenida Presidente Castillo, frente a gobernación, para pedir que solucionen la situación de precariedad que viven desde que cerró la planta hace tres años.

Después de 40 años de estar instalada en la provincia, la planta que se encontraba en el ahora parque industrial El Pantanillo, cerró sus puertas durante la crisis de la industria textil que se vivió en el gobierno de Macri y dejó sin trabajo a casi 200 personas.

Actualmente reciben una beca de Provincia, pero reclaman una solución definitiva para salir de la precarización.

Roxana Moya, representante del Grupo de Ex trabajadores de Alpargatas expresó a Catamarca/12: "Reclamamos que se nos dé una solución laboral porque cobramos 12.000 pesos y con eso no podemos sobrevivir. Lamentablemente no podemos. Venimos a apelar nuevamente a la buena voluntad del señor Gobernador para que nos dé una solución. En ningún lado nos quieren tomar porque ya somos gente grande, presentamos currículum y nada, ya estamos fuera del sistema", lamentó.

Sobre la ayuda recibida del Estado, la representante aclaró: "Hace tres años que nos quedamos sin trabajo, en su momento nos supieron solucionar dándanos una beca, pero ya no podemos sobrevivir con esa beca. Estamos trabajando como personal de planta, se nos exige cumplir como un personal de planta y no cobramos igual", reclamó.

Desde que la planta cerró en 2018, 180 trabajadoras y trabajadores que fueron despedidos han sido contenidos por el Estado. Primero recibieron un subsidio que aportaban en conjunto la Provincia y el Municipio Capital, y luego accedieron a una beca.

Actualmente prestan servicios distribuidos en distintos ministerios, en condición de becados.