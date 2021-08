Los juveniles de Central no tuvieron rebeldía ni fútbol para dar la sorpresa en Junín. Los canayas sufrieron una esperada derrota ante Sarmiento, aunque el equipo local tuvo problemas para marcar diferencias ante el combinado alternativo que presentó Cristian González. El partido tuvo muy pocas ocasiones de gol pero en una buena combinación de pases Graciani definió frente a Broun para el triunfo local. La derrota posterga a Central a las últimas posiciones de la tabla.

Jugaron al fútbol sin pisar las áreas. El partido, en su primera parte, no tuvo ningún atractivo. Para los canayas la intrascendencia del juego era un mérito. Sarmiento, ante un rival con suplentes, asumía las obligaciones. No hubo remates al arco, solo jugadas polémicas.

Central reclamó un penal de Núñez a Torrent, cuando el defensor se cayó en el área, tomado por el volante local. Sarmiento, en cambio, protestó una infracción a Salinas, aunque Echavarría cobró la infracción por sujeción fuera del área.

En cuanto a rendimientos individuales, el auriazul encontró algunas acciones atrevidas de Giaccone y a Franco firme en la marca en su posición de lateral por izquierda. Broun no tuvo que intervenir, más allá de un remate de Graciani por arriba del travesaño.

Sarmiento fue más agresivo en el segundo tiempo. Montoya exigió a Broun con un remate alto que desvió el arquero canaya y Alanis no llegó a empujar una pelota que cruzó toda el área. El local se adueñó de la pelota y pasó dominar el juego, ante un Central que no tenía ningún hombre con capacidad de tener el balón y hacer jugar al equipo. A los canayas la pelota le duraba poco en los pies. Y el gol de Sarmiento llegó rápido, en una jugada a tres pases, que nació en el medio con pase de Núñez profundo a Salinas y el delantero sacó un centro bajo para la definición a la carrera de Graciani. En toda la jugada los jugadores canayas veían correr la pelota sin poder intervenir.

El gol no cambió el trámite bucólico del partido. Central carecía de jugadores para aspirar a una reacción. Con Lo Celso sin generar juego, las intervenciones de Giaccone era lo único que acercaba a Central al arco rival.

Cristian González metió cambios y un cabezazo de Russo, apenas desviado, fue lo mejor que generó el equipo. A pesar de que los minutos pasaban, el trámite del juego nunca cambió. Sarmiento, por sus limitaciones, tampoco pudo asegurar la victoria con otro gol. En el tramo final, Infantino lo intentó con una volea pero se cayó al momento de la definición. Los chicos empujaron en el tiempo de descuento y Sciacqua metió defensores. La derrota era previsible. Central no le dio mucho interés al juego a preservar a todos los titulares para la Sudamericana y ahora acumula cuatro derrotas en cinco fecha en Liga Profesional.

1 Sarmiento

Vicentini

Martín García

Salvareschi

Bazzana

Montoya

Graciani

Bravo

Núñez

Alanís

Quiroga

Salinas

DT: Mario Sciacqua

0 Central

Broun

Torrent

Ferreyra

Garay

Franco

Sangiovani

Tanlongo

Lo Celso

Giaccone

Marinelli

Martínez Dupuy

DT: Cristian González

Gol: ST: 11m Graciani (S)

Cambios: ST: 25m Infantino por Sangiovani (C), 28m Luques por Tanlongo (C), Russo por Martínez Dupuy (C) y Torres por Salinas (A), 34m Arismendi por Alanis y Mainero por Graciani (S) y 41m Veliz por Marinelli e Iglesias por Lo Celso (C) y 43m Mancinelli por Quiroga (S).

Arbitro: Árbitro: Pablo Echavarría

Cancha: Sarmiento