El gobernador de Jujuy e integrante de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, conversó en IP Noticias Edición Central sobre la interna dentro de Juntos por el Cambio de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Me llamó la atención que saquen a María Eugenia Vidal de la provincia de Buenos Aires y vaya a una candidatura más cómoda en la Ciudad. Creo que la interna de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires responde a esto. Si hubiera estado Vidal hubiéramos conformado una lista de unidad, pero cuando Larreta, en un juego estratégico, decide sacarla y poner al vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, me parece que genera ruido", dijo el mandatario en diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

En ese sentido, Morales remarcó que no concuerda con la visión de construcción de poder de Larreta y adelantó que en 2023 será candidato a presidente de Juntos por el Cambio. "Sería lógico un triunfo de Santilli, pero no creo que nos acerque a ganarle al Frente de Todos. Sin embargo, el triunfo de Facundo Manes si va a generar un efecto disruptivo", sostuvo.

"Era oportuno que desde el radicalismo planteemos que hay una campaña de desprestigio en contra de Facundo Manes y no me parece una buena actitud colectiva de Juntos por el Cambio que suceda. El radicalismo busca dejar de tener una actitud intrascendente y pretende un rol mucho más activo para aportar de mejor manera", dijo el gobernador.

La situación judicial de Milagro Sala

Respecto a la causa por el "escrache a Morales" por la que fue condenada a tres años de prisión la dirigente social de la Tupac Amaru Milagro Sala, que recientemente fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal, el gobernador de Jujuy contó: "Los hechos de 2009 no se trataron de unos cuantos huevasos, rompieron todo el frente de Ciencias Económicas, rompieron muebles y terminó llegando el SAME. No es un huevo que le tiraron a Morales".

En ese sentido, comentó que la causa se resolverá en la Corte Suprema de Justicia y expresó que Milagro Sala no es una presa política. "Está sometida a juicios y causas judiciales que se originan en hechos concretos de corrupción y hechos de violencia".

