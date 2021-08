Los movimientos sociales agrupados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) marcharon este sábado desde el Santuario de San Cayetano a Plaza de Mayo con las banderas de "Tierra, Techo, Trabajo y el Salario Universal".

Se trata de una iniciativa impulsada por el Movimiento Evita, Somos-Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), entre otras agrupaciones cercanas al Gobierno y que buscan instalar estos reclamos en medio de la campaña electoral. La caravana es en coincidencia con el Día de San Cayetano, el patrono del pan y el trabajo: a las 7 hubo una misa y la movilización hasta la Casa Rosada comenzó las 9.

Al respecto, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos- Barrios de Pie y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, manifestó que "esta movilización que se expresa en la calle, multitudinaria, es la misma multitud que sostuvo los comedores comunitarios y las políticas sanitarias en los barrios humildes".

También recalcó que es la que "le dio de comer durante meses de pandemia a muchísima gente en todo el país", "hizo las postas sanitarias y sostiene a (el presidente) Alberto (Fernández) y a (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) en los barrios día tras día".

Menéndez ponderó que los movimientos populares serán "protagonistas de la Argentina pospandemia" y que "así como el Presidente dijo que somos parte de la solución y no el problema, durante la pandemia tuvimos un rol clave para sostener a la comunidad". De cara al futuro, opinó que " va a ser fundamental la tarea de los movimientos para fortalecer las políticas sociales de trabajo".

La marcha fue desde el santuario de San Cayetano, en "defensa de la agenda marcada por tierra, techo y trabajo" (TTT), con eje en la creación de "trabajo genuino en todo el país". La movilización comenzó pasadas las 8 desde la iglesia ubicada en el barrio porteño de Liniers, en el día en que se conmemora la festividad del santo patrono del pan y el trabajo, y la caravana avanza por la avenida Rivadavia para concluir por la tarde con un acto en la Plaza de Mayo, junto a otras columnas que se sumaron a la altura de la avenida 9 de Julio.



"Para la UTEP la marcha de San Cayetano es la celebración del patrono del pan y el trabajo, pero sobre todas las cosas es la celebración de la unidad de los movimientos populares que empezó en 2016 con la primer marcha", remarcó el dirigente de la UTEP y el Movimiento Evita, Gildo Onorato.



Los organizadores montaron distintas postas sanitarias a lo largo del recorrido, que están ubicadas en la Iglesia de San Cayetano (Rivadavia y Cuzco), Plaza Flores, Plaza Once (Miserere), Plaza Congreso, en la esquina de las avenidas 9 de Julio y avenida De Mayo y en Plaza de Mayo, sobre calle Defensa.



En las postas sanitarias hubo personal de salud, que realiza controles de peso, glucemia, temperatura y presión arterial, entre otros valores. A la altura de Plaza Once, por ejemplo, se colocaron carteles con frases e imágenes de personajes populares como Gilda, Diego Armando Maradona, Mercedes Sosa y Luis Alberto Spinetta.



"En cada movilización hemos hecho propuestas concretas, algunos le dicen reclamos, pero más que reclamar estamos proponiendo una ley de salario básico para la economía popular, para que haya un piso de ingresos por encima de la línea de indigencia y el acceso al crédito no bancario", detalló Onorato.



De esta forma el dirigente destacó que cooperativas y mutuales podrán "ganar escala en la producción, acceder a nuevos mercados de consumo, tener reservas del mercado y mover la rueda de la economía de abajo para arriba".



Por su parte, Esteban el 'Gringo' Castro, secretario general de la UTEP, dijo a Télam que con la movilización van a "reconocer el trabajo que han realizado y realizan las trabajadoras sociocomunitarias durante toda la pandemia, alimentando a su comunidad en miles de barrios populares de todo el país".



Castro, a cargo de cerrar el acto de Plaza de Mayo, anticipó que el eje principal de la marcha es que "la UTEP va a ser protagonista de la discusión y la resolución sobre el trabajo, la defensa del trabajo argentino y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en todo el país".



Onorato comentó que ya se encuentra en elaboración un proyecto de ley para impulsar el salario básico en conjunto con los movimientos populares y diputados del Frente de Todos como Juan Carlos Alderete, Itai Hagman y Leonardo Grosso.



"La expectativa es que este Gobierno, por el que tanto luchamos para que llegue, asuma la agenda que estamos planteando que es propositiva, intenta abordar problemas estructurales y que tiene como eje el trabajo como principal vertebrador de la sociedad", señaló.