Tras la marcha de San Cayetano, los referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular hablaron sobre lo que expresó la masividad de la protesta. Como rebote de la movilización, en una serie de entrevistas fueron consultados también sobre cómo está la relación de sus organizaciones con el gobierno. “Con el Frente de Todos hemos construido un frente de unidad enorme en su riqueza ideológica y política. Tenemos que cuidar esa herramienta porque es con la que podemos cambiar las cosas”, aseguró Emilio Pérsico, integrante del Movimiento Evita y secretario de Desarrollo Social, aunque , consideró que la dirigencia política “no entiende” que en los trabajadores de la economía popular “hay un nuevo sujeto, una realidad de la que tomar nota”. Para Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, la marcha “expresó una búsqueda los movimientos sociales de ser protagonistas en la reconstrucción de la Argentina, que no es la misma que al inicio del mandato de Alberto porque las dificultades se han agudizado”. Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP, sostuvo que la movilización “llevó una agenda propositiva para debatir con el sistema político”.

Como suele señalar sobre los trabajadores excluidos del mercado, Pérsico marcó que “es un fenómeno de una Argentina que por mucho tiempo no se vio, pero que existe. Si uno mira lo que discuten los grandes medios, la problemática que discute la política, la economía, ve que (el crecimiento del número de trabajadores informales) no está presente. Por eso para nosotros es muy importante juntarnos y que se nos vea. Si esto es tomado como una compulsa se equivocan, nosotros hace años que venimos mostrando este fenómeno, porque es un fenómeno que al principio pensábamos que era provisorio, que era un tiempito que había que pasar, que los planes sociales iban a hacer pasar este tiempito, pero es un fenómeno que vino para quedarse. Tenemos que pelear muy fuerte por la inclusión de estos compañeros en el trabajo, porque sino este fenómeno se va a llevar puesto todo”. Entrevistado en el programa radial de Iván Schargrodsky, aseguró además que los dirigentes políticos “no lo entienden". “Es muy difícil en esta economía integrada, en esta economía mundial, meter a todos estos compañeros en el trabajo: en este modelo no entran, nosotros estamos convencidos de esto, sabemos que es así”.

Daniel Menéndez, de Somos Barrios de Pie, dijo que "con la vacunación, nos acercamos a la postpandemia, al momento de hacer un proceso de reconstrucción de una Argentina que no es la misma que al inicio del mandato de Alberto, porque las dificultades se han agudizado. Estamos convencidos de que los movimientos populares, así como fuimos claves para sostener a nuestras comunidades en la pandemia, somos claves también para fortalecer la salida de esta difícil situación, poniendo el eje en el trabajo".

Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP, apuntó que con la marcha "llevamos a la Plaza de Mayo una agenda propositiva para debatir con el sistema político, con el poder legislativo y el ejecutivo, y con los sectores económicos, porque entendemos que la economía popular nuclea al menos al 25 por ciento de la población económicamente activa. Necesitamos incentivar sus perspectivas productivas. Lo que estamos planteando es que hay una posibilidad muy cierta de empujar la economía desde abajo para arriba y de construir dignidad".