Alberto Fernández inauguró desde Quilmes 100 obras para todo el país. "Quiero convocarlos a la reflexión, lo que queremos es la alegría de los nuestros y merecemos un país más justo. Hemos hecho mucho y nos queda mucho por hacer. Nosotros no hablamos de la gente, nosotros somos parte del pueblo. No tiene que venir ningún especialista en coaching a decirme dónde estamos parados. Vamos a poner Argentina de pie definitivamente", dijo el Presidente. Respecto de los que le piden autocrítica, repasó los logros de la gestión y dijo: "El que trabaja se equivoca, pero no por pillerías o inconductas".

"Cuando venía caminando me impresionó que los vecinos daban las gracias. Y no tendrían que agradecer nada porque tienen derecho. Es una lástima que no se haya hecho antes, no se qué políticas se habrán cocinado acá, Mayra", dijo Fernández en alusión irónica al anterior intendente quilmeño, el cocinero Martiniano Molina.



Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza y por el gobernador bonaerense Axel Kicillof; Fernández se comunicó por videoconferencia con gobernadores y autoridades de las provincias en las que se realizaron obras que demandaron una inversión total de 22.008 millones de pesos. Los trabajos forman parte de un total de 1.819 proyectos vigentes que se desarrollan en todo el territorio nacional y abarcan obras de agua y saneamiento, de equipamiento urbano, hídricas, de mejoramiento vial urbano, viales y de infraestructura social. Además, 1.133 proyectos se encuentran en circuito de evaluación y aprobación.

"El fin de semana estuve haciendo zapping y escuchaba a alguien que pedía al Gobierno que se autocritique (dijo el Presidente en referencia a la presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich). Les dijimos a los jubilados que iban a tener los medicamentos gratis y los tienen, les dijimos que íbamos a arreglar el aumento de tarifas y lo arreglamos. Pensé: `me criticarán por la deuda´, pero hice un arreglo que generó un gran ahorro para la Argentina", repasó el Presidente. Y se preguntó: "¿Dónde nos equivocamos? ¿En montar camas de terapia intensiva, en construir hospitales, Kato?", le preguntó al ministro de Obras Públicas. "¿Será Mayra que nos equivocamos en subir el piso del Impuesto a las Ganancias?", se dirigió a la intendenta local.

"¿Será que nos equivocamos porque cuando llegó la hora de negociar vacunas nos plantamos con los laboratorios y cuidamos los intereses de los argentinos? ¿Será que nos equivocamos porque no privamos a nadie de obra pública?, siguió ironizando.

Luego dijo que sí, que a pesar de todo lo hecho seguramente haya cometido errores. "El que trabaja se equivoca y es muy posible que hayamos cometido errores, pero no fueron pillerías e inconductas. Y siempre nos equivocamos a favor de la gente".

"Yo trabajé para ustedes, tengo la tranquilidad de que no les mentí. Por eso nos preocupamos de los que peor estaban y trabajamos incansablemente con el IFE y la Tarjeta Alimentar sabiendo que entre los menores de 14 años la pobreza aumenta de un modo preocupante", dijo Fernández.



"A veces me pregunto por qué no podemos proponer una campaña sobre la base de que vivimos los dos peores años del mundo y todavía cantamos, diría Víctor Heredia", citó el Presidente.

"Tengo la tranquilidad de que hemos llevado el proceso de vacunación más importante de la historia argentina. Otros quieren otro país, me llaman autocrático y créanme que lo único que quise fue cuidar a la gente", sostuvo.

"Lo que quiero es convocarlos a la reflexión, lo que queremos es la alegría de los nuestros y merecemos un país más justo. Hemos hecho mucho y nos queda mucho por hacer. Nosotros no hablamos de la gente, nosotros somos parte del pueblo. No tiene que venir ningún especialista en coaching a decirme dónde estamos parados. Vamos a poner Argentina de pie definitivamente", finalizó su discurso.



Las obras fueron ejecutadas a través de la Secretaría de Obras Públicas; la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, incluyendo al Plan Argentina Hace; Agua y Saneamientos Argentinos (AySA); el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa); y Vialidad Nacional.

El video completo