El anuncio de que la empresa Dow Argentina cerrará definitivamente su planta de Puerto General San Martín en mayo de 2022, provocó la reacción del gremio que nuclea los 120 trabajadores. Así el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos de San Lorenzo (SOEPU), encabezado por su secretario general, Mauricio Brizuela, comenzó una protesta en los portones de la empresa al tiempo que decidió paralizar las actividades para visibilizar su preocupación y reclamar la intervención de las autoridades nacionales y provinciales. "Dow es la única productora de poliuretano del país y quiere dejar de producirlo como parte de un proceso de desactivación hasta mayo de 2022 y después -y esto es lo más preocupante- van a demoler la planta porque no quieren venderla ni tener competencia en la Argentina y traer el producto terminado desde Brasil o Colombia”, expresó Brizuela. El dirigente sindical aseguró además que el cierre de la planta “es un daño tremendo no solo para estas 120 familias, sino además para la matriz industrial del país”.

Brizuela contó que los trabajadores se enteraron de la decisión de cierre “por zoom” y agregó: “La empresa es fría, el capital es frío: no les interesan los compañeros ni sus familias, por eso paramos la producción porque estos trabajadores no tenían la cabeza para seguir produciendo en una planta muy peligrosa, con óxido propileno que es muy inflamable. La patronal piensa que vamos a seguir produciendo hasta el final, acompañándolos al cementerio".

El líder del Soepu consideró que “es una locura lo que están planteando” y reconoció que “esta es una decisión que va a ser difícil de torcer. Hay que lograr que alguien se haga cargo de este producto tan importante para las colchoneras, líneas de blanco y automotrices. Es necesario que se siga produciendo en el país porque si no, van a hacer un daño mucho más grande”.

Para Brizuela “este producto que se fabrica en Dow es de suma importancia para la matriz industrial argentina. No quieren tener competencia en el país porque son únicos. Y quieren traer el producto terminado de Brasil y Colombia”, indicó en relación al plan anunciado por Dow Química. Al mismo tiempo el representante de los trabajadores del sector químico razonó que la producción de Dow “no pueden dejar de hacerse en la Argentina por las consecuencias que sufrirán las otras empresas que se verán afectadas. Seguirán perdiéndose puestos de trabajo y desvirtuando la balanza económica. Cualquier importación genera salida de divisas”.

Aseguró que el cierre no se relaciona con cuestiones económicas. “No hay problemas financieros, la producción está al máximo, estamos entre los trabajadores mejores pagos del Cordón Industrial. Ellos mismos nos plantean que no hay problemas de plata para las indemnizaciones. Esta es una decisión política de importar este producto desde Brasil donde hoy hay capacidad ociosa”.

Por último, anunció que “la empresa plantea que las fuentes laborales se van a mantener hasta mayo de 2022, pero son solo espejitos de colores, lo dicen para que no reaccionemos, pero fue unánime la necesidad de venir a hacer visible este conflicto y generar los anticuerpos para que este producto se siga haciendo en la Argentina. La planta está parada desde ayer ( por el lunes) y va a seguir parada y no descartamos parar el resto de las plantas en los próximos días si no hay una solución”, concluyó.