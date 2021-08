El presidente de la Unión Industrial (UIA), Daniel Funes de Rioja, comunicó que la Junta Directiva de la entidad tomó la decisión de avanzar en medidas contra los trabajadores que no estén vacunados. "El que no quisiera vacunarse, no podrá ingresar a trabajar", expresó Funes en una charla con periodistas de la que participó Página I12. "Hay países que ya tienen normas de derecho de exclusión", continuó el empresario, que aseguró que la central fabril charló el asunto con el Ministerio de Trabajo.

La decisión, polémica sobre todo por la repercusión sindical que podría tener y posibles casos de judicialización, no sería obligatoria. "Lo decidirá cada empleador", completó Funes. "La vacuna existe, tengo el derecho a no adoptarla, pero existe el cese de dispensa. Respecto a las charlas con sindicatos, lo veremos sector por sector", aseguró el empresario alimenticio.

Ante las preguntas de los alcances de la decisión, expresó que "es el pensamiento de la UIA, y no estamos hablando de despidos, sino de la posibilidad de no pagar el salario a aquellos que no estén vacunados".

En la reunión de Junta se especificó que la idea es que todo aquel que quiera ejercer su derecho a no vacunarse lo haga, pero que eso se contraponga con el derecho de la empresa de no abonarle su sueldo hasta tanto se vacune o se decrete el fin de la pandemia.

