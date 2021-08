Con una inversión de más de 5.300 millones de pesos, el lanzamiento de Activar Cultura puso el foco en la reactivación postpandemia del sector, acompañando la idea de "renacer de la mano de la vacuna" que el Gobierno nacional puso en palabras en estos días. El presidente Alberto Fernández fue el encargado de anunciarlo públicamente, en un acto el martes en el Centro Cultural Kirchner en el que estuvo acompañado por buena parte de su gabinete y funcionarios de gobierno, arriba y abajo del escenario; también por numerosos artistas de todas las disciplinas. De allí partiría a la cercana Casa Rosada a completar ese gabinete al tomarle juramento a los nuevos ministros de Desarrollo y Defensa (ver aparte). "A todos lo que es cultura le fue particularmente difícil la pandemia. Todo este tiempo nos faltaron los artistas", lamentó el Presidente. En medio del acto tuvo un emotivo abrazo con la cantante Liliana Herrero, luego de que se recordara la muerte del exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González, en un momento de espontáneo homenaje.

Sobre el escenario estuvieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro "anfitrión", Tristán Bauer, el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis (con quien firmó un convenio en el marco del lanzamiento), la directora de Anses, Fernanda Raverta, el secretario de Medios, Francisco Meritello (quienes firmaron otros convenios), y la precandidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz.

Imagen: Guadalupe Lombardo.

Los distintos programas que se anunciaron van desde el apoyo a artistas independientes (completando la línea de subsidios que se lanzó el año pasado para 50 mil artistas) hasta fondos concursables para proyectos audiovisuales o la restauración de pueblos históricos, pasando por la financiación de proyectos culturales comunitarios, festivales, fiestas y eventos culturales, ferias del libro y la producción artesanal en todo el país.



"Gracias por cuidar la vida de nuestro pueblo. Porque solo así fue posible que ahora estemos haciendo estos anuncios, que miran para adelante", dijo Bauer dirigiéndose al Presidente. Agradeció especialmente también a la ministra de Salud, Carla Vizzotti --presente en el acto, al igual que el canciller Felipe Solá, la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca, entre otros funcionarios--, a Ginés González García, "que tanto hizo", y a "la compañera ministra Teresa Parodi", que estaba también el auditorio.

Fue cuando mencionó uno de los programas, Puntos de Cultura, para proyectos culturales comunitarios de todo el país, al que destinará una inversión de 207 millones de pesos. "Fue una idea de Cristina (Fernández), que tomó de Gilberto Gil, cuando era ministro de Cultura de Brasil. Lo implementó Teresa y luego el macrismo lo llevó a su mínima expresión", contó.

"Porque no nos olvidemos de que en la Argentina no había Ministerio de Cultura, ni de Trabajo, ni de Salud. De eso también estamos saliendo", agregó Bauer.

El abrazo del Presidente con Liliana Herrero. Imagen: Guadalupe Lombardo.

El Presidente nombró, entre los muchos artistas y representantes de la cultura presentes, a Juan Falú, Pablo Echarri, Daniel Santoro, también al empresario teatral Carlos Rotemberg. "El fue uno de los que vino a verme, como vino Alejandra Darín, Florencia Peña, Luis Brandoni. Fui criticado y la preocupación era siempre la misma, cómo retomamos esto", dijo, sin mencionar pero aludiendo a la instalación del tema de "las visitas a Olivos".

"Es muy feo tener que decirle a todos: 'no, no podemos'. No se lo deseo a nadie. Un político está para mostrar que se puede. Pero me quedan dos años de revancha", expresó.

Aseguró que el Estado pondrá "todo lo que hay que poner" para la recuperación del sector de la cultura, especialmente afectado por la pandemia. A partir del plan de vacunación "de a poco vamos recuperando los sueños, las ganas y la vida", celebró.

¿Qué es Activar Cultura?

Es un programa diseñado por el Ministerio de Cultura de la Nación que contempla una serie de líneas de trabajo para la producción y el empleo, que requerirá una inversión de 5.400 millones de pesos, y tiene como objetivo brindar apoyo económico para la reactivación, puesta en valor y fortalecimiento de proyectos comunitarios, festivales y espectáculos en vivo, concursos nacionales, becas, bibliotecas populares y de la industria audiovisual.

Esta iniciativa, cuyo alcance entrará en vigor a partir de este mes, incluye líneas de trabajo para los programas Punto de Cultura, Cultura Solidaria, Renacer Audiovisual, Impulsar Cultura II, Festivales Argentinos, Argentina Florece, MANTA, Activar Patrimonio, Pueblos históricos, Ferias del Libro, y Fortalecimiento de Bibliotecas Culturales.

Como parte de las líneas para la producción y el trabajo, el programa Puntos de Cultura recibirá un aporte económico para el sostenimiento de las 1.200 organizaciones que integran esa red; mientras que Cultura Solidaria ampliará el apoyo que brinda para 50 mil artistas y trabajadores.

En tanto, Renacer Audiovisual recibirá una inversión para la realización de 79 producciones audiovisuales (entre series de animación, ficción y documentales) y 72 proyectos de desarrollo audiovisual (24 de ese ámbito, 24 de animación y 24 de videojuegos). Asimismo, se encarará la reapertura del programa Impulsar Cultura II para el sostenimiento de espectáculos en vivo.

En el marco de Festivales Argentinos, se programarán más de 130 festivales entre noviembre de este año y enero de 2022, y se llevarán adelante otros 100 para reactivar la música y el teatro en todo el territorio. Por su parte, la iniciativa MANTA buscará brindar apoyo económico para 2.448 artesanos, con el objetivo de promover su producción y mejorar su sustentabilidad.

Finalmente, la línea de apoyo Activar Patrimonio brindará una serie de becas para 30 artistas, mientras que se llevarán adelante concursos nacionales para contribuir a fortalecer las Ferias del Libro en todo el país y las Bibliotecas Populares que se enmarcan en la CONABIP. Asimismo, se pondrán en valor más de 100 espacios culturales de municipios y asociaciones civiles de todo el país.