Desde Santa Fe

La auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich, informó ayer a la comisión de Acuerdos de la Legislatura que instruye una investigación disciplinaria a la jefa de Inteligencia Criminal de la Zona Sur, Débora Cotichini, en el que fue mencionado el director provincial del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain, por supuestos hechos cuando era ministro de Seguridad en 2020. Vranicich entregó copia del expediente, con el argumento que si bien la bicameral no tiene injerencia en el caso, como en el sumario se señala a Sain consideró que debía informar a los legisladores. Dos de ellos –uno del oficialismo y otro del arco opositor- que la escucharon con atención puertas adentro, coincidieron después de la “reunión de trabajo” en tomar distancia del informe por las inconsistencias y la falta de pruebas. “La verdad es que está todo tan politizado y mezclado que no quiero participar en ninguna operación”, sorprendió uno de los interlocutores de Vranicich consultado por Rosario/12. El otro advirtió que en el legajo ni siquiera está el descargo y la defensa de Cotichini. “Hay que cuidarse del humo”, bromeó al salir de la Legislatura, con más dudas que antes.

Sain ya dijo en público que se trata de una “maniobra política”, una “represalia” contra Cotichini por “investigar a las estructuras de poder que amparan o son socias de la criminalidad compleja”. Ella dirige la “unidad operativa del Organismo de Investigaciones más activa, eficiente y profunda” en esa pesquisa. “La provincia de Santa Fe le debe muchísimo a Débora Cotichini. Van por ella porque es eficiente y honesta, una persona de bien”.

Ayer, la comisión de Acuerdos escuchó el informe de Vranicich sobre cuatro supuestos hechos que endilga a Cotichini, que ubicó entre abril y agosto de 2020. “La auditora puso en conocimiento de la comisión este asunto, que algunas escuchas telefónicas legales, insisto, legales, que estaban en el Organismo de Investigaciones supuestamente se las pasaron al ministro que estaba en funciones en ese momento. Pero eso no está probado, lo están investigando”, remarcó uno de los legisladores. Y ahí sorprendió con una confidencia. “La verdad que está todo tan mezclado y politizado que no quiero participar en ninguna operación”, reflexionó.

-¿Por qué Vranicich informó sobre este legajo a la comisión de Acuerdos que no tiene ninguna injerencia en el caso Cotichini? ¿No es una presión contra esa funcionaria? -le preguntó este diario.

-La comisión no tiene facultades disciplinarias con Cotichini. El sumario está en el ámbito de la auditora general del MPA. Vranicich notificó, puso en conocimiento a la comisión y ella tendrá que resolver qué hace con ese expediente –respondió el legislador.

-Pero la comisión no es competente en este caso.

-Por supuesto. No tenemos facultades, pero como supuestamente está relacionado con Sain, de ahí viene esa presunta incumbencia de la Legislatura. La situación de Cotichini no tiene nada que ver con la comisión de Acuerdos. Nada. Está todo muy mezclado por la campaña electoral –insistió.

El otro legislador coincidió con su colega en la cautela y en no prejuzgar. “Vranicich informó sobre la investigación disciplinaria a Cotichini, la denuncias que iniciaron el sumario, pero que no están probadas. Y en un momento, dijo que a ella no le correspondía sancionar un supuesto incumplimiento (de Sain), que todavía no está probado”, explicó.

Al salir de la Legislatura, le preguntaron a Vranicich sobre lo que había dicho ante la comisión de Acuerdos.

–¿Eran audios que se le daban a Sain? –la interrogó una colega.

–Dos de los hechos tienen relación con la transmisión de intervenciones (telefónicas) que eran legales en el marco de investigaciones penales que se encontraban en trámite –contestó la auditora del MPA, pero sin aclarar quién era el supuesto destinatario.

Sain dijo que “todos los denunciantes de esta barbaridad son integrantes del séquito de la UCR del diputado Maximiliano Pullaro y reportan al fiscal general Jorge Baclini”. “Con esta maniobra desesperada pretenden ir contra las investigaciones en curso que apuntan a la mafia política con protección judicial”.

“Acá hay una maniobra contra Débora Cotichini porque dirige la unidad operativa del Organismo de Investigaciones más activa, eficiente y profunda contra las estructuras de poder que amparan o son socias de la criminalidad compleja. La provincia de Santa Fe le debe muchísimo a Débora Cotichini. Van por ella porque es eficiente, honesta y de bien. No es peronista ni la traje yo de Buenos Aires. La conocí acá. Es una histórica de esta provincia”, dijo.

Y acerca de su situación en la que según Vranicich está “mencionado” en el legajo disciplinario a Cotichini, Sain sostuvo que no fue anoticiado ni conoce detalles pero entiende que es una forma de avanzar sobre él. “Es una maniobra política”, remarcó.