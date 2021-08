LA NUBE EN SU CUARTO 6 puntos

China/Hong Kong, 2020

Dirección y guion: Xinyuan Zheng Lu.

Duración: 102 minutos.

Intérpretes: Jin Jing, Zhou Chen , Ye Hongming, Dong Kangning,

Dan Liu.

Estreno disponible en Mubi, con el título internacional en inglés The Cloud in Her Room.

Muzi acaba de cumplir veintidós años, pero la crisis que atenaza sus días y noches mezcla los miedos y anhelos insatisfechos propios de esa edad con otros que parecen haberse adelantado un par de décadas. La ópera prima de la realizadora china Xinyuan Zheng Lu, ganadora del primer premio en la competencia oficial del Festival de Rotterdam 2020, es un ejemplo perfecto de cine ultra independiente. Rodada en la ciudad de Hangzhou en un blanco y negro contrastado que, en ocasiones, vira a su exacto negativo –los blancos furiosos transformados en negros profundos–, la película encuentra a Muzi de visita familiar, reencontrándose con su padre y su madre, separados hace varios años, y también con un novio al que no ve hace tiempo. El estilo fragmentario de la narración, que La nube en su cuarto no abandonará en ningún momento, puede hacer que los primeros momentos se tornen algo confusos, pero el correr de los minutos termina ubicando las piezas en su lugar.

O no tanto. En la película de Xinyuan la vigilia se entrevera con los sueños y las temporalidades nunca terminan de estar perfectamente delimitadas. Lo que sí es claro desde un primer momento, cuando el simple hecho de abrir una ventana puede convertirse en algo peligroso, es la alienación que parece caminar junto a Muzi como un denso fantasma. Los estados de ánimo pueden pasar de la euforia a la tristeza en cuestión de segundos, o bien del cariño al reproche y de allí al enojo. Una salida con su madre, que anda viéndose con un europeo (interpretado en dos breves escenas por Matthias Delvaux, el director de fotografía del film), termina en borrachera y desazón. Su padre, en tanto, ha reseteado la vida junto a otra mujer y Muzi comparte la mesa con ellos y su pequeña hermanastra. El primer reencuentro con el novio habilita el sexo ansioso (escena bastante explícita que, sin duda, los censores chinos no dejaron pasar en su estreno local), pero esa intimidad sin palabras es el prólogo de un nuevo vacío.

En The Cloud in Her Room parecen convivir las rupturas narrativas y malestares muy humanos del Antonioni de los años 60, aunque los encuadres y la fotografía remitan a los impulsos nuevaoleros de los colegas franceses. Más allá de esas posibles influencias, y de los breves intermedios que coquetean con el cine experimental, la de Xinyuan es una obra anclada en una temporalidad inexorablemente milennial. En ese sentido, la inestabilidad de Muzi, su aparente incapacidad de comunicarse plenamente con quienes la rodean, sólo pueden entenderse en términos contemporáneos, aunque la película evita muy conscientemente el uso y abuso de los teléfonos celulares. Debut auspicioso que, en palabras de la realizadora, contiene elementos muy personales, La nube en su cuarto dista de cualquier ideal de perfección, pero en sus bordes a veces imprecisos, a veces demasiado afilados, late una pulsión creativa iconoclasta que anticipa un futuro luminoso.