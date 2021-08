El debate global sobre la vacunación contra la COVID 19 está pasando por la decisión de las naciones sobre la obligatoriedad o no. En general, las naciones europeas como Francia han definido el pedido de un pasaporte sanitario que cada vez se requiere en más lugares. Pero el Estado como tal no ha hecho la vacuna obligatoria al 100 por ciento en casi ningún sitio.

En paralelo, algunas firmas sí exigen que sus empleados estén vacunados, pero con diferentes posiciones, ninguna de ellas es la quita del salario. Disney, por caso, cuenta con más de 200.000 empleados, a los cuales les dio 60 días para inocularse. Los que trabajen a distancia y quieran regresar, deben además presentar determinados comprobantes de vacunas. En ese contexto, la empresa arrancó negociaciones con los sindicatos, para avanzar sin dañar los preceptos de los convenios colectivos de trabajo.

Otras empresas que también obligan a la vacunación son Facebook, Google, Walmart, Adobe y The Washington Post. En algunos de esos casos, aquellos que se niegan se mantienen en trabajos remotos. Naturalmente, estas firmas pueden seguir trabajando de manera on line sin afectar la producción por no tener presencialidad.

El caso más extremo, hasta el momento, ha sido en los Estados Unidos, un país en el que Joe Biden empezó a exigir pasaporte sanitario para cada vez más actividades. La CNN consideró hace unos meses que la vacunación es obligatoria para cada trabajador que asista a los establecimientos. Eso derivó en algunos despidos de empleados que, aún sin estar incoulados, asistieron al trabajo. Fue la situación más extrema que se vivió en el ámbito privado, donde en general se le está buscando la manera de no llegar a una conflictividad laboral en un contexto tan complejo.