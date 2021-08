Las redes se hicieron eco ayer miércoles del dato que apareció en el informe del COE: “Se informa que en el día de la fecha no se registró ningún fallecimiento por covid-19”. El 15 de mayo había sido el último día con cero mortalidad.



El total de fallecidos en la provincia es de 624. En tanto hasta ayer, con 202 nuevos contagios registrados, había 2.657 activos, con un total histórico 52.818, es decir, que 49.537 catamarqueños se han recuperado.

La campaña de vacunación ya llegó a más del 50% de la población. Hasta ayer miércoles el Ministerio de Salud informó que se aplicaron 324.031 a un total de 260.534.

En tanto, se anunció que a partir del sábado 14 y hasta el 19 de agosto se empezará la aplicación de la segunda dosis de AztraZeneca con la combinación de la Covishield. De este modo, se completará el esquema de vacunación para mayores de 50 años, con o sin factores de riesgo asociados a covid, que recibieron la primera dosis hasta el día 15 de junio inclusive.

Los operativos se llevarán a cabo en los Nodos Predio Ferial y Poli Sur, sólo para residentes de Capital.

Desde el ministerio señalaron que se debe asistir con carné de vacunación y un documento que acredite nombre, edad y domicilio.

Explicaron además que deben transcurrir 14 días entre la aplicación de dos vacunas diferentes (Covid, Antigripal, Antitetánica, etc.) y no es necesaria ninguna preparación previa a la vacunación (ayuno, interrupción de la toma de medicamentos, etc.).