"Los monstruos no llevan mi nombre. Después de 2 años y medio, rodeada de compañeres, me llamó mi amiga abogada Julia para devolver mi saludo con un "hola, Luz Ferradas". Llanto. Finalmente, un juzgado de mi ciudad autorizó que a partir de ahora, ese sea mi nombre. Este nombre nuevo es el mismo que el de mi abuela Elba Pilar y el de todas mis tías abuelas, y a partir de hoy nombrarme va a ser nombrarla, y eso me llena de emoción".

(Publicación en Facebook de la concejala Luz Ferradas tras el fallo judicial de rectificación de su partida de nacimiento con el apellido de su abuela, para sustituir el paterno. A los 25 años, Luz tomó conocimiento de que su padre era el represor Ovidio Olazagoitia, detenido en 2011 y luego condenado, integrante de la patota de Feced)