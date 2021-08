DOMINGO 15

MÚSICA

Pez Después de 27 años de tocar en escenarios de todo el país y otros países, Pez presentará hoy su vigésimo álbum de estudio, Acariciar el fuego, en el estadio Obras Sanitarias. El concierto también será una oportunidad para reencontrarse con su público y repasar su extensa discografía. Pez se formó en diciembre de 1993 con Ariel Minimal en guitarra y voz y los hermanos Barbieri (Poli en batería y Alez en bajo). El proyecto es un trío de rock duro y experimental que en 1994 comenzó a foguearse en vivo en el circuito porteño. En octubre de ese año registraron su primer disco, Cabeza. Actualmente Pez está conformado por Ariel Minimal, Gustavo "Fósforo" García y Franco Salvador.

A las 19, en el estadio Obras Sanitarias, Av. del Libertador 7395. Entrada: desde $1500.

Mojones Un concierto con textos de Horacio González, Teresa Parodi, Liliana Herrero y Juan Falú. Mojones, signos y memorias de la patria es una obra musical y poética que revela y expone signos de la memoria vital y dramática de nuestro país. Los textos fueron creados entre noviembre del 2020 y febrero del 202 en el marco de las conversaciones entre Liliana, Teresa, Horacio y Juan centradas en la idea original y las insoslayables vivencias de quienes comparten el tiempo y los gestos de una generación argentina marcada por pasiones y duelos. Músicos invitados: Pedro Rossi en guitarra, Facundo Guevara en percusión, Ariel Naón en contrabajo y Lilian Saba en piano.

A las 18, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis con reserva previa.

Escalandrum La agrupación presentará un recorrido que incluye la reinterpretación de la música de sus once discos editados y nuevas composiciones. Con dos décadas de vida cumplidas, el grupo, al que muchos críticos definieron como “la hacedora del sonido de Buenos Aires del siglo XXI”, vuelve a los escenarios. Escalandrum son Daniel “Pipi” Piazzolla en batería, Nicolás Guerschberg en piano, Mariano Sívori en contrabajo, Gustavo Musso en saxo alto y soprano, Damián Fogiel en saxo tenor y Martín Pantyrer en clarinete bajo y saxo barítono.

A las 19, en Thelonious Club, Nicaragua 5549. Entrada: desde $1000.

CINE



Krzysztof Kieslowski Hasta hoy se presenta un ciclo gratuito de proyecciones on line para conmemorar la obra del director polaco. En 2021 se cumplen 80 años de su nacimiento y 25 años de su muerte. Esta doble conmemoración es el pretexto para volver a la obra del autor de la mítica serie El Decálogo y reflexionar sobre su patrimonio desde nuestro presente. El homenaje incluye dos títulos de la filmografía de Kieślowski, que representan sus vertientes como documentalista, con La oficina (1966), y como autor de ficción, con El azar(1981); y Krzysztof Kieslowski: I’m so-so (1995), un documental sobre el cineasta rodado por su amigo y colaborador Krzysztof Wierzbicki. Último día.

Disponible en www.cinee.es

LUNES 16

ARTE

Atravesadxs Un proyecto de investigación de la fotógrafa y artista visual Eleonora Ghioldi que se enfoca en los testimonios de familiares de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio en Argentina. La muestra se presentó por primera vez en junio de 2021 en el Museo Evita. Cuenta con más de 30 imágenes y testimonios escritos y sonoros que exploran la realidad de los familiares de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio. A través de la organización política, estas familias continúan con su lucha por el pedido de justicia, en nombre de las personas que ya no están. Se podrá recorrer a partir de hoy

En el Centro Cultural Mercado, ubicado a metros de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario del Municipio de Avellaneda. Gratis.

La Suite Una exposición compuesta por una selección de obras y artistas pertenecientes a las colecciones FRAC (Fonds regional d’art contemporain – Fondos Regionales de Arte Contemporáneo de Francia), con curaduría de los artistas Sigismond de Vajay y Juan Sorrentino. Partiendo de los lenguajes de la práctica artística contemporánea, que permiten la edición de nuevas versiones de los site-specific, la ejecución a distancia y la adaptación de la obra a cada espacio expositivo, La Suite se conformó con un grupo de piezas que ponen en diálogo a artistas distantes tanto en el espacio como en el tiempo. La selección de obras incluye fotografías, performances, instalaciones, esculturas, videos, pintura, arte sonoro y piezas site-specific y tematiza problemáticas de actualidad como la autoría de la obra, el original y la copia, y el uso de materiales cotidianos como sustento, entre otras.

En Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929. Reserva de turnos en https://proa.org/

CINE

Invierno independiente Hasta el 11 de septiembre Club Cultural Morán presenta un ciclo de cine que reúne un grupo de diez películas argentinas independientes de la última década. “Son las películas que nos quedamos con ganas de volver a ver y ahora queremos ponerlas a disposición durante un mes, con acceso online y gratuito, en todo el territorio argentino”, aclaran los organizadores. La programación incluye: Beatriz Portinari, un documental sobre Aurora Venturini, de Agustina Massa y Fernando Krapp; Cetáceos, de Florencia Percia; La casa de Argüello, de Valentina Llorens; La idea de un lago, de Milagros Mumenthaler; La luz incidente, de Ariel Rotter; Las muchachas, de Alejandra Marino; La muerte no existe y el amor tampoco, de Fernando Salem; Los corroboradores, de Luis Bernardez; Una banda de chicas, de Marilina Giménez; y (upa!) una pandemia argentina - lado A+B, de Camila Toker, Tamae Garateguy y Santiago Giralt.

Disponible en https://www.culturalmoran.com

MÚSICA

La Bomba de Tiempo Siguiendo los protocolos necesarios (con distancia y al aire libre, con toma de temperatura al ingresar, usando tapabocas) vuelven los clásicos recitales de grupo de percusión en el patio del Ciudad Cultural Konex. La Bomba de Tiempo es un grupo de percusión que practica la improvisación a partir de un sistema de más de 70 señas, con las que un director conduce a los músicos en escena. La composición grupal en tiempo real se retroalimenta con la energía del público, haciendo que cada show sea único e irrepetible. En cada show se suma un invitado al juego de la improvisación e interacción musical. Ya son cientos los músicos argentinos y extranjeros de todos los estilos que han compartido escenario con La Bomba.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $700.

MARTES 17

MÚSICA

Por siempre Gilda Con la dirección musical del maestro Lito Vitale, este homenaje a 25 años de la prematura muerte de una de las cantantes tropicales más legendarias de la historia de la música popular argentina reúne sus canciones más recordadas en la voz de un puñado de artistas contemporáneas. El nuevo material consta de nueve singles y videos que serán publicados semana a semana a partir de hoy hasta el 7 de septiembre, día en que se lanzará el disco completo. Distintas cantantes de Argentina se unen para versionar los éxitos más afamados de Gilda: Soledad Pastorutti, Brenda Asnicar, Natalie Pérez, Chita, Zoe Gotusso, Rocío Igarzabal, Feli Colina, EMME, An Espil, e India Marte.

Disponible en https://www.youtube.com/user/GildaPasionOficial

Pirámides Romina Péchin presenta “Pirámides”, un nuevo single de su disco Huesos. Luego de “Legionario", primer corte difusión del disco, la cantautora pampeana continúa develando por capítulos el universo sonoro y visual plasmado en su nuevo trabajo. “Pirámides“ es una propuesta inmersiva en donde los sonidos analógicos y digitales confluyen, a veces en armonía, a veces en tensión, en la evocación de una atmósfera onírica, libre e impredecible. La nueva canción de Romina propone un ejercicio plástico en donde los fragmentos visuales de un cuadro que se pinta frente a nuestros ojos desencadenan la gestualidad onomatopéyica de la voz como puro sonido. De esta manera, la artista sigue “horadando las superficies sonoras contemporáneas para exhumar lo atávico de la composición, como la expresión arcaica de un sonido del futuro”. Huesos fue producido por Juan Ibarlucía (Pommez Internacional) y editado a través del sello Territorio. El arte de tapa de este lanzamiento es una obra de Juan Federico Rubí.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kNE-c-OF374

ARTE

Caleidoscopio La exposición curada por Eduardo Stupía reúne obras de seis artistas contemporáneas seleccionadas por él: Valentina Ansaldi, Verónica Gómez, Luciana Guerra, Mercedes Irisarri, Roxana Mercure y Denise Sánchez. “Como si se tratara de un prisma poliédrico, conjetural antes que físico, y evocando metafóricamente el juego de espejos y cristales de colores que formaba hipnóticas figuras en aquel primitivo dispositivo óptico, un mismo espacio confronta y entrelaza la confluencia polifónica de estas seis pintoras argentinas contemporáneas, con un raro efecto multiplicador. Cada voz se hace oír y es a la vez el eco provisorio de las otras, para que el espectador sea cómplice, partícipe necesario de una dinámica vocinglería”, apunta el curador. Hasta el 30 de septiembre

En Jorge Mara - La Ruche, Paraná 1133. Gratis.

CINE

Historias periféricas Todos los martes de agosto, la Casa Nacional del Bicentenario presenta un ciclo de nuevos documentales argentinos. La selección de películas devela algo más de lo que se ve en la superficie: son documentales en los que subyacen elementos políticos, heridas abiertas de la historia argentina. Las enfermeras de la guerra de Malvinas; la tragedia de los mineros en Río Turbio, en Santa Cruz; la vida de una inmigrante ucraniana y el drama de los habitantes de Villa Corina, un barrio que está entre dos cementerios, son los temas de las obras que forman parte del ciclo.

Disponible en https://casadelbicentenario.cultura.gob.ar/

MIÉRCOLES 18

TEATRO

Luz testigo En este espectáculo conviven cinco historias, con sus universos y personajes. Cada uno de los mundos y de las personas intenta un encuentro con los otros. Un encuentro que está interferido por las propias limitaciones, por las dudas, por los miedos. Hay una mujer que se refugia en su imaginación, un padre y una hija que se exilian del mundo, mientras el amor y el crimen sobrevuelan las vidas de estos seres perplejos y desesperados. Con Ramiro Delgado, Lu Grasso, Silvina Katz, Paula Manzone, Agustín Meneses, Marcelo Pozzi, William Prociuk, María Villar y dirección de Javier Daulte. Luz testigo es el resultado de un concurso de dramaturgia organizado en 2020 por el equipo del Espacio Callejón.

A las 20.30 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: desde $700.

ETCÉTERA

Homenaje a Garcia Lorca Federico García Lorca entra a una casa abandonada. ¿Está dormido o despierto? ¿Dónde se encuentra? ¿Es esa casa España, Granada o la Segunda República? Con andar cansino, busca. Y la encuentra a ella ¿Quién es? ¿Un personaje de sus obras? ¿Su poesía? ¿O será acaso su muerte precipitada? El cortometraje Mataron al poeta, de Gato Martínez Cantó, con Francisco Lumerman como Federico García Lorca, en homenaje al poeta a 85 años de su desaparición física, se emitirá luego de la película Bailar la sangre, una versión libre de Bodas de sangre.

A partir de las 20.30, en Canal Encuentro. http://encuentro.gob.ar/

MÚSICA

Fernández Fierro La orquesta vuelve a sus conciertos en su propia sala. Este año, la Fierro se encuentra celebrando sus veinte años de trayectoria y estrenando nuevos temas. La agrupación de doce músicos regresa con sus shows de tango con puesta de rock, en los que presenta temas nuevos y los de Ahora y siempre, su último disco ganador de los Premios Gardel en la categoría Mejor Álbum de Tango Orquestal. La Fierro nació en 2001 y desde entonces ha cautivado a la audiencia de Argentina y el mundo con su estilo potente y emotivo, llevando su música por Europa, Oceanía y Latinoamérica e ingresando en escenarios históricamente relacionados con el rock.

Todos los miércoles a las 21, en CAFF, Bustamante 772. Entrada: $1000.

ARTE

Alejandro del Conte La exposición Alejandro C. del Conte, memorias de un soñador revaloriza la figura del fotógrafo, periodista, editor, cineasta, publicista y empresario que desarrolló una inmensa actividad en la primera mitad del siglo XX. El imponente archivo de este pionero, que le dio una perspectiva latinoamericana al fotoclubismo, fue rescatado entre deshechos y puesto en valor por CIFHA. Por primera vez, luego de un minucioso trabajo de conservación y digitalización, se presenta al público una selección de fotografías vintage, selección de fotografías partir de negativos originales, cartas, manuscritos, parte de la colección de Correo Fotográfico Sudamericano y de Film Gráfico, ambas publicaciones fundadas por Del Conte, además del guión original de La barra del taponazo, una de las primeras películas del cine sonoro argentino, hoy perdida.

En ArtexArte Fundación Alfonso y Luz Castillo, Lavalleja 1062. Con cita previa en www.artexate.com.ar/visitas

JUEVES 19

TEATRO

Ubú patagónico En el marco de la retrospectiva del Teatro Sarmiento dedicada a la autora, directora y actriz Mariana Chaud en el marco del programa “Artista en Residencia”, de jueves a domingo se estará presentando esta obra se estrenó originalmente en año 2014 en el marco del Ciclo Invocaciones creado por Mercedes Halfon y Carolina Martin Ferro. Ubú patagónico propone un diálogo con Ubú Rey de Alfred Jarry y su decálogo acerca del teatro. Está compuesta por dos partes: la primera es una adaptación muy libre de la obra en la cual las escenas son por momentos actuales y en otros medievales; en la segunda parte, la obra abandona a Ubú en su esplendor como gobernante y se dedica a explorar otros textos no teatrales de Jarry.

A las 20, en el Teatro Sarmiento, Av. Sarmiento 2715. Entrada. $550.

CINE

Un castillo en Italia El ciclo “Encuentro con el nuevo cine italiano” presentó durante julio y agosto algunos largometrajes recientes representativos de la diversidad y riqueza del cine italiano contemporáneo, con títulos dirigidos por Sergio Castellitto, Cristina Comencini y Roberto Andò. A partir de hoy y hasta el martes 24 de agosto estará disponible Un castillo en Italia, de Valeria Bruni Tedeschi; un largometraje protagonizado por la directora, Louis Garrel y Silvio Orlando. Louise Rossi Levi, miembro de una familia burguesa en crisis, vive a caballo entre París y el castillo familiar en el Norte de Italia. Un día conoce a Nathan, un joven actor francés. El muchacho, indeciso e inseguro, despierta en ella sus deseos de amor y maternidad. Es el tercer largometraje de la realizadora y actriz franco-italiana Valeria Bruni Tedeschi.

A partir de las 18, disponible en la Sala Leopoldo Lugones virtual en https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar

ARTE

Luz y cuerpo A lo largo del mes de agosto Fundación Andreani presentará tres nuevos episodios que forman parte del ciclo “Luz y cuerpo”. Para este ciclo, fueron convocados/as artistas provenientes de las artes escénicas, visuales y musicales para crear en forma colectiva un juego de improvisación e intervención del espacio: una interacción entre luz y cuerpo. Las experiencias tuvieron lugar en el edificio de la Fundación y fueron registradas por la fotógrafa y artista audiovisual Karin Idelson. El primer video, que se estrena hoy, reúne a la actriz y dramaturga Nadia Sandrone con la violonchelista y compositora Violeta García y el iluminador Sebastián Francia. El episodio escrito y dirigido por Sandrone se llama Pendo de un hilo; y es una “ópera experimental en tres actos para dos performers y ensamble de cuerdas fantasmas”.

Disponible en https://www.youtube.com/fundacionandreaniok

MÚSICA

Ernesto Jodos New Trío Minimalista y austero, Ernesto Jodos es uno de los más notables pianistas de jazz de la actualidad, una figura fundamental en la escena de la improvisación argentina de los últimos veinte años. En sus discos explora ritmos, texturas y dinámicas emanados de improvisaciones que juegan con la atonalidad. Hoy presentará dos funciones consecutivas junto a Santiago Lamisovski (contrabajo) y Mariano Moreira (batería).

A las 20 y 22, en Thelonious Club, Nicaragua 5549. Entrada: $900.

VIERNES 20

MÚSICA

Franco Fontanarrosa El bajista y compositor (que el jueves 19 a las 21 se presentará en vivo junto a su grupo La Mujer Barbuda en el Centro Cultural Morán) presentará hoy en formato streaming un solo set con su instrumento. Se trata de un concierto grabado en la Casa Nacional del Bicentenario que propone una alternancia entre improvisaciones y pequeñas composiciones. Al tratarse de un solo set, Fontanarrosa busca ampliar los límites del bajo eléctrico y abordarlo como una herramienta expresiva, más allá de su función tradicional en la música, explorando así sus texturas sonoras, el uso de distorsión, acordes, técnicas extendidas y todo tipo de recursos.

A las 20, disponible en https://www.youtube.com/channel/UCLQD7Qx5TQ54JOkBF3j5jlA

Hernan Jacinto New Trío El pianista Hernán Jacinto nació en Buenos Aires el 30 de octubre de 1981. Es considerado uno de los artistas más relevantes de la escena del jazz en Argentina. A lo largo de su carrera compartió proyectos con Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar, Hugo Fattoruso, Danilo Perez, Paul Wertico, Darryl Jones, Javier Malosetti, Rubén Rada, Fito Páez, Diego Urcola, Robby Ameen, George Garzone, Christian Galvez, Mono Fontana, Lito Vitale, Juan Quintero, Carlos Aguirre, Andres Boiarsky, Ben Monder, Illya Kuryaki, Tim Ries y La Bomba de Tiempo, entre otros. Fue galardonado con el premio Clarín a “Músico revelación de jazz” en 2009. Se presenta junto a Flavio Romero en contrabajo y Fernando Moreno en batería.

A las 19.30, en Thelonious Club, Nicaragua 5549. Entrada: $900.

CINE

No abras nunca esa puerta Malba Cine continúa con la segunda edición de “El club de los ocho”, un ciclo de films unidos por una única circunstancia: hace muchísimo que no se ven en 35mm. El auditorio de Malba es uno de los poquísimos espacios de la ciudad que conserva la capacidad (y la voluntad) de proyectar fílmico y durante la pandemia buscó y recuperó material con la convicción de que el cine merece seguir viéndose en su formato original. Durante agosto se verán films de Glauber Rocha, Rodolfo Kuhn, Sergei Yutkievitch, Stanley Kramer, Elem Klimov, Jean Renoir y Milos Forman. Hoy será el turno de No abras nunca esa puerta, de Carlos Hugo Christensen, una superproducción argentina de 1951 que reúne las adaptaciones de tres relatos del escritor norteamericano William Irish.

A las 21, en el MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $200.

TEATRO



La conducta de los pájaros ¿Es posible estudiar la conducta de los pájaros? ¿Es atrapable la posibilidad de un cambio social? La reunión entre un intelectual y dos héroes de la historia como Rosa Luxemburgo y Manuel Ugarte sólo genera más preguntas, con la única certeza de que la pregunta es lo más importante. Litero, el intelectual, Luxemburgo y Ugarte, dos revolucionarios y caminantes, se reunirán para seguir pensando al mundo. Estrenada originalmente en la temporada 2018, con Romina Richi en el papel de Rosa Luxemburgo, se reestrena la tercera temporada de esta obra de Vicente Muleiro y Norman Briski, con dirección de Briski y música original de Fito Páez. El vestuario es de Giselle Pesce, la asistencia de Helena Perez y la voz en off de Sofía Wilhelmi. Con Juan Washington Felice Astorga, Guillermo Bechthold, Federico Rodríguez Moreno y Eliana Wassermann.

A las 19, en el Teatro Calibán, México 1428, PB 5. Entrada: $500.

SÁBADO 21

MÚSICA

Fabiana Cantilo Regresa a los escenarios con un show presencial que la llevará por diferentes puntos del país. A 36 años de su debut como solista, Fabiana Cantilo conserva su vigencia y espíritu creativo, en un estado de gracia compositiva y musical. Sin la presión de una discográfica grande y embarcada por primera vez en un proyecto independiente desde Superamor (2015), dejó atrás los covers de canciones de rock nacional para volver a las canciones propias. Acaba de estrenar el videoclip de su nuevo tema, "La batalla", que compuso durante la cuarentena inspirada en su mirada acerca de la pandemia y esta particular situación que vive todo el planeta.

A las 20, en el Teatro Ópera de La Plata, Calle 58 770. Entradas: desde $2400 (dos personas).

Sebastián Loiácono Organ Trio El trío de Sebastián Loiacono (referente de la joven generación de saxofonistas) se completa con Ramiro Penovi en guitarra y Pablo Raposo en órgano. Interpretarán standards de jazz y composiciones propias. Sebastián Loiácono estudió en el Conservatorio Nacional de Música Manuel de Falla, además de tomar clases particulares con destacados saxofonistas: George Garzone, Eric Alexander, Gary Smulyan, Antonio Hart, Vincent Herring. En sus viajes a Nueva York ha tocado con Ron McClure, Leo Genovese, Joe Cohn y Earl Grice, entre otros.

A las 18, en Aldo's Palermo, Arévalo 2032. Entrada: $1100.

Buenos Aires Jazz Cuarteto Conformado por Enrique Peña en guitarra, Nicolás Boccanera en piano, Leo Páez en contrabajo y Rene Gatica en batería, el cuarteto nació en 2012 en la carrera de jazz del Conservatorio Manuel de Falla, y se caracterizó siempre por tener un variado repertorio de standards. Después de un receso de algunos años, la agrupación vuelve a reunirse, esta vez con el pianista Nicolás Boccanera como nuevo integrante, para brindar un concierto con una nueva selección de standards de jazz con arreglos propios.

A las 16.30, en Bar de Fondo, Julián Alvarez 1200. Entrada al sobre.

TEATRO

Una Una novela sobre la “descomposición de la personalidad”, así definía Pirandello a su novela Uno, ninguno y cien mil. Inspirada en la obra, esta puesta propone, a través de “una voz que cuenta”, expresar el vaivén de un pensamiento. Un punto de vista, sólo uno de los tantos posibles de la que podría ser una historia cualquiera, la historia de cualquiera. El pretexto es una observación banal que viene de afuera: la constatación de un detalle físico de por sí insignificante que se transforma en un evento único y perturbador para analizar las dudas de la existencia. Abandonar las cien mil máscaras para ponerse una. Pero la transformación esconde un riesgo: en la búsqueda del uno nos descubrimos ninguno. Actúa: Miriam Odorico. Dramaturgia, dirección y diseño de luces: Giampaolo Samà.

A las 20.30, en Timbre 4, México 3554. Entrada: $700.

