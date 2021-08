La agrupación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino se refirieron al tema de la posición de la Unión Industrial de no querer pagar los sueldos de los trabajadores no vacunados. "No estamos de acuerdo con la posición de la UIA en castigar a los trabajadores que aún no están vacunados. Cuando comenzó la pandemia, la UIA rápidamente planteó despedir y ahora, que estamos transitando la salida, lo que está planteando es despedir a los trabajadores que no se vacunan, no sólo no pagarles el salario. Por lo tanto, siempre tienen una mirada de enemistad para con los trabajadores y las pymes, por el contrario, vemos en los trabajadores nuestro mayor aliado", expresaron.

Y agregaron que "sí creemos que es importante que el grueso de quienes trabajan y la sociedad en general esté vacunada con sus correspondientes 2 dosis. Es la vacuna la que va a sacarnos de la pandemia y llevarnos a una mayor normalidad económica. Si el proceso de vacunación se sostiene, el último trimestre del año creemos que va a ser un muy buen trimestre para la producción". Especificaron que, para eso, "es importante que el Estado intervenga e instruya porque por una cuestión partidaria electoral, la oposición ha impulsado una campaña anti vacunas en un pequeño sector de la sociedad que naturalmente se asusta ante esos discursos. Pero creemos que con diálogo vamos a superar perfectamente esta situación y todos vamos a estar vacunados y cuidándonos".