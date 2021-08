La empresa Vassalli y la UOM de Firmat acordaron ayer un bono de reconocimiento de 3 mil pesos para los trabajadores que acrediten haber completado el esquema de vacunación contra el covid. Lejos de adherir al planteo que realizó hace unos días el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, de no pagar los salarios a los trabajadores que no estén vacunados, empresa y gremio decidieron incentivar económicamente a los que se hayan vacunado. "Se crea una herramienta de estimulación en pos de la salud de los trabajadores, pero sobretodo la decisión de sumar relaciones gratas entre la empresa y trabajadores en beneficio de las relaciones laborales, con respuestas claras, razonables y empáticas con el tiempo que estamos viviendo", señaló el secretario General de la UOM Firmat, Diego Romero.

La fábrica de cosechadoras ubicada en Firmat cuenta hoy con 320 empleos directos y aquellos que hayan completado el esquema de vacunación de covid con las dos dosis durante el mes de agosto, recibirán una gratificación en su recibo de sueldo. "Tanto Vassalli como la UOM estuvieron de acuerdo en la importancia de lograr una mayor concientización respecto del tema, porque no se trata sólo de una cuestión personal, sino que es para la protección solidaria de todo el grupo de trabaja en forma conjunta", indicó la empresa a través de un comunicado.

La propuesta acordada entre Vassall y la UOM es una respuesta en la cancha a la sugerencia --según el titular de la UIA, consensuada por la junta directiva-- de no pagar salarios e impedir el ingreso a los trabajadores que no estén vacunados. "Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. En esos casos, debe cesar la dispensa y la remuneración", dijo Funes de Rioja, cosechando el rechazo del gobierno y gremios.

"Agradecemos y celebramos el gesto patronal, y consideramos que pese a los argumentos improcedentes de algunos sectores, éste siempre será el camino correcto". dijeron los metalúrgicos en un mensaje por elevación al presidente de la UIA. "Tanto la empresa como el sindicato metalúrgico prefirieron tomar el camino que contempla la libertad personal y el respeto al trabajo", apuntaron en un tono más diplomático los directivos de la empresa.

En mayo de 2018, el panorama para los trabajadores de Vassalli era incierto y preocupante. La fuerte caída del mercado interno y la apertura indiscriminada de importaciones llevaron a la empresa a presentar un procedimiento preventivo de crisis y a ofrecer retiros voluntarios. Ante los múltiples incumplimientos a la hora de abonar los salarios, los trabajadores tomaron durante 45 días la emblemática fábrica de cosechadoras que motoriza la vida económica de Firmat.

La situación empezó a cambiar cuando Mariana Rossi, nieta de Roque Vassalli, recuperó la mayoría de las acciones de la empresa, que había cedido gratuitamente un par de años atrás a un grupo de concesionarios que comercializaba las cosechadoras. El gerenciamiento tuvo malos resultados y la justicia le restituyó las acciones a Rossi, quien junto al gremio salieron a buscar compradores. Meses más tarde, un fondo de inversión encabezado por la consultora internacional KPMG y los empresarios Sebastián Esquenazi y Matías Carballo, se hizo cargo de la empresa.

En diciembre de 2019, la empresa volvió a producir, y el año pasado recuperó terreno en el sector. Fabricó 60 cosechadoras, empleando a más de 300 personas, y la demanda de maquinaria y personal es sostenida. En poco tiempo, los trabajadores pasaron de tomar la planta a cobrar premios a partir de la remontada que tuvo la industria metalúrgica en los últimos años, la mayor parte en pandemia. El de ayer, en reconocimiento por haberse vacunado contra el covid.

"Con la pandemia, uno de los factores del crecimiento de la industria metalúrgica, que actualmente tiene más ocupación de capacidad instalada que en el último semestre de Macri, fue la cogestión entre los gremios, que pidieron a los trabajadores que extremen los cuidados, y las empresas, que hicieron un gasto importante en cuanto al protocolo para cuidar a la gente", dijo a Rosario/12 el abogado de la UOM, Pablo Cerra, luego de que se hiciera público el acuerdo entre el gremio y la empresa.

Según Cerra, la fábrica de cosechadoras está abasteciendo al mercado interno y está en proceso de recuperación de la confianza, tanto para los trabajadores como para proveedores y clientes. "Más que un vaciamiento económico, en Vassalli hubo un vaciamiento de confianza, lo peor que le puede pasar a la industria", señaló el abogado de la UOM.