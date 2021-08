En uno de los cuatro encuentros por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que se disputarán este sábado, River Plate -que piensa en la Copa Libertadores- pondrá un equipo alternativo ante un alicaído Vélez Sarsfield.



Tras la derrota del miércoles pasado como local ante Atlético Mineiro, que lo deja mal parado en los cuartos de final de la Copa Libertadores, River guardará titulares para intentar revertir el resultado la semana próxima en Brasil.

El equipo de Marcelo Gallardo suma siete unidades en la LPF y lleva dos fechas sin triunfos: el empate de local ante Huracán y la derrota de visita frente a Godoy Cruz.



El golpe sufrido en el Monumental ante Mineiro, que lo venció 1-0 con un doloroso gol de Nacho Fernández, dejó al Millonario en una complicada situación ante el duro equipo brasileño -que también eliminó a Boca con polémicos arbitrajes-, ya que deberá ganar en Belo horizonte para avanzar a las semifinales de la Libertadores.



Si bien no acostumbra a adelantar la formación de su equipo, Gallardo dispondrá de un once alternativo con el inesperado refuerzo en Enzo Pérez (suspendido en la Copa) y valores de sobrada calidad, aunque el equipo no puede seguir dilapidando puntos en la LPF si quiere clasificar a la Libertadores 2022, habida cuenta de que fue eliminado de la Copa Argentina por Boca y depende de estar en los primeros tres puestos de la tabla anual, en la que ahora está duodécimo.



Vélez, por su lado, no la está pasando bien. El equipo de Mauricio Pellegrino quedó afuera de la Libertadores ante Barcelona de Ecuador en cuartos de final, mientras que en esta LPF acumula tres empates y dos derrotas.



A ello se le suma que el Fortín no convierte desde hace 545 minutos, desde el gol de Thiago Almada en el triunfo 5-0 ante Gimnasia en La Plata en la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional.



Como aliciente, regresarían Almada y Francisco Ortega, dos que estuvieron con el seleccionado Sub-23 que participó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero sufrirá la ausencia del zaguero Lautaro Gianetti, afectado por un esguince en la rodilla derecha.

El partido irá desde las 18 (TV: Fox Sports) en el estadio Monumental, del barrio porteño de Núñez.

El líder viaja a Arroyito

El puntero Independiente visitará este sábado a Rosario Central, que pondrá un equipo alternativo, ya que preservará a los titulares para la revancha ante Bragantino de Brasil, por la Copa Sudamericana.

Independiente, que viene de ganarle 1-0 el clásico de Avellaneda a Racing, llega a este encuentro con tres lesionados que no serán de la partida: el marcador lateral izquierdo Lucas Rodríguez (pubialgia) y los volantes Lucas Romero y Lucas González (desgarrados).



El director técnico Julio César Falcioni reemplazará a Rodríguez por Thomas Ortega, en el lateral izquierdo de la defensa; en tanto Juan Ignacio Pacchini y Domingo Blanco se desempeñarán en el mediocampo.



Por su parte, Rosario Central, que está penúltimo con tres puntos en la LPF, viene de perder cuatro partidos seguidos: tres por el torneo, contra Gimnasia La Plata y Sarmiento de visitante, y contra Aldosivi de local.



La última derrota fue de local por 4-3 ante Bragantino, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. De cara a la revancha, a jugarse el martes próximo en San Pablo, el equipo rosarino jugará con un muletto para guardar a casi todos los titulares con el objetivo de jugársela en Brasil.



El director técnico Cristian "Kily" González tiene dos dudas para confirmar la formación: Mateo Tanlongo o Francesco Lo Celso como volante central; y Luca Martínez Dupuy o Milton Caraglio como centrodelantero.

El partido se disputará a las 20.15 (TV: TNT Sports) en el Gigante de Arroyito, de la ciudad de Rosario.



El Tiburón visita Tucumán

En el arranque de la jornada sabatina, Atlético Tucumán -que bajó su rendimiento- recibirá a partir de las 13.30 (TV: TNT Sports) al entonado Aldosivi de Mar del Plata, que hilvanó dos buenos resultados.



El Decano, conducido por Omar De Felippe, tiene 7 puntos y en sus dos últimas presentaciones empató como local con Vélez (0-0) y perdió con Gimnasia (1-0) en La Plata, con muy pocas ocasiones de gol a favor.

Los marplatenses, con 9 unidades, vencieron sucesivamente a Central (2-1) en Rosario y luego de local a Defensa y Justicia (1-0), de manera que el DT Fernando Gago repetirá el equipo.



El Bicho va con el Taladro

Argentinos Juniors y Banfield jugarán este sábado desde las 15.45 en el estadio Diego Armando Maradona, en el barrio porteño de La Paternal, procurando un triunfo que les permita ascender en la tabla de posiciones tras un comienzo con escaso brillo.



Los dos equipos desarrollan idénticas campañas, con seis unidades como producto de un triunfo, tres empates y un revés, por lo que se ubican apenas por debajo de mitad de tabla.