Tras el regreso de Mauricio Macri de su viaje del exterior, que incluyó la acusación de no haber cumplido el aislamiento, Juntos por el Cambio atraviesa un tiempo de mensajes cruzados en donde resurgen las posturas más duras. Por un lado, se discute el rol que tendrá el expresidente en la campaña -mañana mantendrá un encuentro con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli- y, por el otro, si es conveniente o no debatir entre los precandidatos propios o esperar a que concluyan la PASO.

En medio del fuego cruzado de las últimas semanas, la foto del cumpleaños en Olivos, disimuló las tensiones internas que aún existen. En ese contexto, mañana se producirá un encuentro clave en donde el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el precandidato a diputado bonaerense Diego Santilli volverán a verse cara a cara con Macri. El rol que tendrá el expresidente en la campaña fue motivo de discusión antes y durante su viaje a Suiza. El intento por despegarse fue evidente, al tal punto de que decidieron modificar el nombre del espacio por "Juntos". También fue notorio el esfuerzo de Larreta para que el apellido Macri (por el intendente Jorge Macri) no figure como cabeza de lista en la boleta de la provincia de Buenos Aires.

De regreso a la Argentina la idea es que el fundador de Cambiemos recorra, junto al exvicejefe de Gobierno, el interior de la Provincia, un territorio que le resulta amigable, a diferencia del alto rechazo que acumula en el conurbano bonaerense. También analizan que colabore con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en la desinflada campaña de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, hay quienes sostienen en el PRO que sus apariciones le servirán al Frente de Todos para poner el acento del debate en su fallida gestión económica.

Mientras que un sector apuesta a conservar la relativa paz de los últimos días, otras figuras como Facundo Manes o Ricardo López Murphy insisten en impulsar un debate público entre las y los precandidatos de la coalición opositora. En la última semana, ambos referentes estuvieron retando públicamente a María Eugenia Vidal y Diego Santilli a salir a discutir en un mano a mano, pero la respuesta de las dos espadas de Horacio Rodríguez Larreta fue siempre la misma: debatirán, pero sólo después de las PASO. Y es que mientras que las figuras que corren más atrás en la interna buscan elevar su nivel de conocimiento, los equipos de Vidal y Santilli temen que un enfrentamiento sea funcional al Frente de Todos.

Según pudo averiguar este diario, ni Manes ni López Murphy renuncian al reclamo. Tampoco la lista de Rubinstein. "Es lo más razonable dar el debate frente a la ciudadanía y mostrar nuestros matices", declaró López Murphy a Página/12. En el entorno de Vidal y Santilli, por otro lado, no quieren saber nada de un debate previo al 12 de septiembre. "No es momento de enfocarse en debates internos cuando al final del día todos vamos a conformar la misma lista. El verdadero debate es con las otras fuerzas", indicaron cerca del ex vicejefe de Rodríguez Larreta.

La decisión es casi definitiva, tanto Vidal como Santilli miden mejor en las encuestas y enfrascarse en un debate público generaría mas costos que beneficios. Sus competidores, sin embargo, continuarán insistiendo.