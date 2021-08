Clara García va a la interna del Frente Amplio Progresista como precandidata a senadora nacional, convencida de que “nuestra lista tiene experiencia de gestión, trae el legado de Hermes Binner y lo mejor del equipo de Miguel Lifschitz”, dijo a Rosario/12 y apunta hacia la elección general con críticas al Frente de Todos y también a Juntos por el Cambio. “Se trata de defender a Santa Fe en la Nación, pero sucede que no la han defendido ni el gobernador ni la mayoría de los legisladores actuales. La provincia que ha quedado sin voz ante la Nación”. Insistió en que muchos dirigentes “son rápidos para ir a sacarse fotos a Buenos Aires pero lentos para defender a Santa Fe”. Marca en la agenda el necesario lobby santafesino por la hidrovía y la prioridad de incidir en temas como las normativas para la producción de biodiesel. Por supuesto recuerda a Lifschitz: “La ausencia de Miguel nos dejó en lo partidario sin un líder irrepetible, pero también a la política sin un ordenador clave”, dijo García.

“La nuestra es una lista que tiene experiencia de gestión, trae el legado de Hermes Binner y lo mejor del equipo de Miguel (Lifschitz) porque está conformada por quienes hemos trabajado, sabemos hacer, tenemos larga experiencia en la gestión pública y un grado de aprendizaje en equipo que nos parece un diferencial muy grande”, asegura sobre este sector, que competirá con la nómina que impulsa como precandidato a senador a Rubén Giustiniani con el respaldo del intendente Pablo Javkin.

La precandidata socialista enumera: “Encabeza la lista de diputados Mónica Fein que fue ocho años intendenta de Rosario, y también están tres de los mejores, de los más brillantes ex ministros como Andrea Uboldi (una estadista de la salud pública), Pablo Seghezzo (el hombre de las rutas y la obras pública de Santa Fe) y Gonzalo Saglione, ex ministro de Economía que demostró que los fondos públicos tienen que estar al servicio de la gente y no guardados en el banco de la provincia sino en la calle traducidos en obras y empleo”, aseguró.

García sostiene que el rol de los legisladores nacionales pasa por “defender a Santa Fe en la Nación, pero sucede que no la han defendido ni el gobernador ni la mayoría de los legisladores actuales. Entonces se siente que es una provincia que ha quedado sin voz ni del Poder Ejecutivo ni de los senadores y diputados que han estado en la Nación”. Y asegura que hay varios ejemplos. “Porque a veces a un vecino le cuesta saber concretamente qué hace un legislador nacional y eso ocurre porque muchas veces se han quedado callados o han levantado la mano por obediencia partidaria. Y mientras tanto pasan cosas como la de los subsidios al transporte que se votan en una ley en Buenos Aires y después resulta que el colectivo es mucho más caro acá que en Capital; o se toman decisiones como cerrar las exportaciones de carne y eso perjudica a nuestro campo y a nuestra industria frigorífica. Y esa decisión se tomó allá sin oposición de los legisladores santafesinos”.

“Yo dije hace poco -y estoy convencida- de que hay dirigentes que son rápidos para ir a sacarse una foto a Buenos Aires pero no para defender Santa Fe. Y lo dije puntualmente cuando fueron a hacerse una foto con la vicepresidenta en el Instituto Patria, y en todos estos años no los hemos escuchado reclamar que a Santa Fe le paguen la deuda como ordenó la Corte Suprema. Una deuda que fue restada de los impuestos que nos mandan y en esto fueron igual Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández; porque ninguno de esos tres gobiernos pagó esa deuda. Pero además, Fernández se había comprometido a hacerlo pero nadie de aquí se lo reclamó y esos fondos cuando entren a Santa Fe hay una ley que obliga a destinarlos a obra pública. Por eso hacemos tanto énfasis en el tema”.

Clara García recuerda a su esposo fallecido por covid. “Miguel (Lifschitz) ordenaba hacia adentro y hacia afuera. Por eso ahora hay una horizontalidad y eso hace que algunos piensen que es momento de adelantar tiempos de liderazgos políticos cuando todavía no es el momento. Estas elecciones nos tienen que encontrar pensando en el futuro de Santa Fe”, explicó.

Los temas centrales en los que quiere trabajar desde el Senado son “la hidrovía, porque acá se está armando una licitación por veinte años en la que si nosotros no hacemos un lobby santafesino, nos está ganando ya el lobby porteño que quiere hacer el canal Magdalena y que los puertos de exportación sean más fuertes los de la provincia de Buenos Aires en desmedro de los nuestros”, explicó. Y también mostró su interés por “lo que pasa con la ley de biocombustibles, es una vergüenza que nos hayan ganado en las negociaciones las provincias petroleras porque el biocombustible es trabajo del agro santafesino y de la industria de nuestra provincia. Y la verdad es que no hemos escuchado voces defendiendo a Santa Fe”.