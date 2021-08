Sin ambición ofensiva, Newell’s encontró en Avellaneda una nueva caída de visitante. El equipo de Fernando Gamboa no se anima a jugar fuera de casa con las intenciones que luce en el Coloso del Parque y anoche el local, con escasos méritos, se llevó una victoria que no abrió ninguna discusión. Otro bajo rendimiento de los jugadores de ataque, como Giani y Castro, dejaron al equipo sin ataque y Aguerre tuvo fallos que facilitaron los goles de la Academia.

Newell’s tuvo como prioridad no perder el control del juego. Para eso, lo que propuso fue disputar el partido en mitad de cancha. Tuvo éxito en su propuesta. Pero quedó sin desarrollo más allá de la intención de dominar al rival. Porque no hubo una sola jugada de gol. Así como Racing se vio asfixiado en la marca leprosa en el mediocampo, los rojinegros no pudieron doblegar la línea defensiva del local.

El partido en el primer tiempo fue eso y nada más. Lucha y marca en el mediocampo sin pisar las áreas. Newell’s, aunque tuvo el juego bajo sus aptitudes, en ataque se debió conformar con un tiro libre que se perdió alto. Racing, a su vez, tuvo una ocasión similar y la resolvió Aguerre. Nada más sucedió.

Pero en el segundo tiempo la actitud de los equipos no fue la misma. Racing, con algo más de disposición, se paró en campo rival y logró tener algunas pelotas en el área leprosa. Y el gol llegó rápido: Chancalay lanzó un tiro de esquina al primer palo, Scocco la tocó de punta y se metió por arriba, con Aguerre sorprendido. Racing se animó a tomar riesgos en ofensiva que no asumió Newell’s en la primera parte y el partido se le fue rápidamente de las manos al equipo de Fernando Gamboa. Porque pasó a atacar por obligación, sin mayor convicción y tampoco pudo generar opciones que puedan arrimarlo al empate.

Gamboa intentó darle más fluidez al juego con el ingreso de Pablo Pérez, pero no estaba lúcido el equipo en ofensiva. Quizá porque hubo jugadores que pasaron desapercibidos, como Castro y Giani, y todo parecía depender del talento de Scocco.

Newell’s no estaba cerca del área de Racing pero en otra jugada repentina el local encontró el segundo gol y el partido quedó definido. Lovera, desde 30 metros, sacó un derechazo al cuerpo de Aguerre pero el arquero no controló, despejó a un costado y Domínguez amplió la diferencia. Quedaban por jugar 20 minutos pero Newell's no tuvo ninguna reacción para, al menos, comprometer a Racing en su área. La Lepra volvió a ser un equipo vulnerable fuera de casa y dejó pasar la oportunidad de sostenerse en la pelea grande de Liga Profesional.



2 Racing

Arias

Cáceres

Sigali

Nery Domínguez

Mena

Moreno

Miranda

Garré

Cvitanich

Chancalay

Correa

DT: Claudio Úbeda





0 Newell's

Aguerre

Compagnucci

Lema

Mansilla

Negri

Cacciabue

Sforza

Castro

Giani

Scocco

Cristaldo

DT: Fernando Gamboa

Goles: ST: 7m Chancalay (R) y 27m F. Domínguez (R).

Cambios: ST: Bíttolo por Negri (N), 11m Comba por Giani (N), 15m Copetti por Garré y Lovera por Cvitanich (R), 21m Pablo Pérez por Sforza (N), 26m F. Domínguez por Chancalay (R), 32m Balzi por Castro y Garro por Cristaldo (N) y 41m López por Correa (R).



Arbitro: Fernando Echenique

Cancha: Racing