A comienzos del siglo XXI, la banda Metallica entraba en una nueva etapa de su carrera. En un contexto de desconcierto total, los directores Joe Berlinger y Bruce Sinofsky grabaron Some Kind of Monster, un documental de dos horas y media que sigue el proceso creativo de Metallica en uno de los momentos de mayor crisis de su carrera. James Hetfield y Lars Ulrich, los líderes del grupo, enfrentaban adicciones y depresiones, y encima se había ido el bajista cuando el documental comenzaba su rodaje. Lo que revela Some Kind of Monster es justamente la radiografía de una banda en un momento de extrema vulnerabilidad.

Some Kind of Monster está disponible en Netflix.