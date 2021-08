Con la ilusión de protagonizar una noche histórica, Central se presenta en Bragança Paulista, al norte de San Pablo, para visitar a Bragantino de Brasil, en la vuelta de los cuartos de final de Copa Sumdamericana. El canaya necesita ganar por dos goles ante un rival que lo superó la semana pasada en el Gigante de Arroyito y lo venció por 4 a 3. Cristian González tiene a disposición a Lucas Gamba pero repetirá la alineación que cayó en la ida. El local, en cambio, pierde a su capitán y zaguero central Leonardo Ortiz por positivo de Covid-19. El único resultado que lleva la definición a los penales es un triunfo auriazul por 4 a 3.

Central va por la hazaña en Brasil. Porque para llegar a semifinales deberá protagonizar hoy una actuación para el recuerdo. No solo porque necesita ganar en San Pablo, sino porque debe hacerlo por dos goles de diferencia y su momento deportivo no multiplica la esperanza. Por el contrario, Bragantino fue un claro dominador en Arroyito más allá de que no pudo controlar a Marco Ruben y Central le marcó tres goles con pocos argumentos de juego.

Para que la ilusión crezca a medida que pasen los minutos será imprescindible un rendimiento en general bueno pero por sobre todo que aparezca en la conducción Emiliano Vecchio, de intrascendente participación la semana pasada. En la ida todo el mérito fue de Ruben para marcar goles que dejaron abierta aún alguna ilusión.

Central pasará a semifinales si gana por dos goles de diferencia. Si gana por un gol de diferencia pasará si lo logra marcar, al menos, cinco. Si gana por uno y hace cuatro, van a penales. Y si gana por uno pero hace menos tres o menos goles pasará Bragantino por el resultado que obtuvo en el Gigante. Es decir, encontrar goles en Brasil será clave para empezar a emparejar la serie y poner en situación incómoda a Bragantino, como no lo estuvo nunca en los primeros 90 minutos de juego.

El Kily probó ayer, antes de volar a San Pablo, la misma formación que cayó en la ida. Tiene a disposición a Gamba pero el ex Unión deberá esperar por su oportunidad en el segundo tiempo dado que no está en plenitud física. Bragantino no tendrá hoy a su capitán, Leo Ortiz, de baja por dar positivo de coronavirus. Su lugar lo ocuparán el juvenil Natan.

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Bruno, Natan, Edimar; Artur, Evangelista, Praxedes, Raúl; Cuello, Ytalo. DT: Mauricio Barbieri.

Central: Broun; Martínez, Almada, Avila, Blanco; Zabala, Ojeda, Vecchio, Ferreyra; Ruben, Caraglio. DT: Cristian González.

Arbitro: Christian Ferreyra (Uruguay)

Cancha: Bragantino (San Pablo, Brasil)

Hora: 19.15

TV: ESPN 2