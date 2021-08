En el marco de una investigación por provisión ilegal de balas, esta mañana fue allanada una armería de Av. Perón al 4100 y su dueño quedó detenido por falsas anotaciones de venta de municiones que adjudicaba a legítimos usuarios. Fiscalía comprobó que las personas anotadas --antiguos compradores-- en los libros de venta, no hicieron esas compras. Se trata del local comercial de Armería y Pesca que ya venía siendo investigado por la Unidad de Balaceras del Ministerio Público de la Acusación. Además, la detención de H. C., dueño del negocio, se realizó durante un procedimiento en el domicilio particular de éste, en la misma dirección. El fiscal Pablo Socca lo llevará a audiencia imputativa por el delito de falsedad ideológica de instrumento público.

Los allanamientos fueron realizados por personal de la División Judiciales de la URII. Además del local comercial Carmona Armería y Pesca y la casa del dueño, también se allanó un inmueble de Avellaneda al 3000. "Se solicitó secuestro de todo tipo de material de interés para la causa, documentación relacionada a la portación, fabricación, comercialización y/o registro de armas de fuego y municiones", se indicó desde el MPA. Además, "se secuestró libro de registro de ventas de armas de fuego y municiones de Anmac, documentación vinculada a la habilitación de la Armería y nómina de personal afectados a la actividad del local".

La investigación se lleva adelante por falsedad ideológica de instrumento público, relacionada con "anotaciones falsas de ventas en el libro de Anmac, usando identidades de terceros correspondientes a compradores antiguos que niegan haber realizado las compras de municiones que figuran en los libros". Ante ello, "se dio aviso a la Anmac y a la Agencia Provincial de Prevención de delitos con arma de fuego a los fines de la investigación". También, se solicitó a la Municipalidad de Rosario documentación sobre la habilitación del local de armería y pesca.