El dueño de la armería Carmona, ubicada en Presidente Perón y Avellaneda, fue detenido ayer por vender cartuchos y registrar de puño y letra las operaciones en un libro de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). La maniobra se concretaba a nombre de legítimos usuarios de tarjetas de control de consumo de municiones que, en declaraciones ante la Justicia, negaron haber hecho esas compras. Según el fiscal se verificaron al menos ocho compras falsas.

"En la armería había manejos ilegales en el registro de la venta de armas. Las anotaciones eran falsas. Las ventas las hacían a nombre de otras personas, de antiguos compradores legítimos. Usaban esos nombres para hacer operaciones comerciales en el mercado negro”, explicó el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Pablo Socca. A modo de autocrítica expresó: “No puede ser que los registros se lleven en un simple cuaderno de anotaciones, el Estado debe llevar adelante controles más eficientes y rigurosos en la venta legal de armas”.

El armero fue detenido por estar sospechado de vender municiones a personas no autorizadas y colocar los nombres de falsos compradores –delito de falsedad ideológica–. Pero no porque la ANMAC haya hecho una inspección, si no porque un fiscal investigaba a una banda mixta –policías y civiles– que compraba en ese local de la zona oeste y avanzó sobre las operaciones realizadas.

De la armería Carmona se secuestró el pasado 3 de mayo el libro que debe rendir ante la Anmac, y fue el fiscal de balaceras Pablo Socca quien rastreó una por una las personas que estaban allí anotadas como compradoras e intentó verificar si efectivamente habían hecho esas adquisiciones. En dos casos se constató que no: uno estaba de viaje esa fecha en la costa Atlántica, y el otro cliente, a través del GPS de su celular, pudo corroborar que ese día no pasó por la zona del negocio.

La conducta atribuida al comerciante buscado fue aprovechar las identidades de la base de datos de la armería para utilizarlas (nombre, apellido, documento, carné de legítimo usuario) a fin de descargar ventas. Eso permitía blanquear la salida de las balas que, estiman los investigadores, se derivaban a terceros en el mercado negro.

Lo que demuestra esto es, a criterio del fiscal Pablo Socca, la falta de control en el despacho de proyectiles, y lo fácil que resulta despachar desde un mostrador legal ventas en negro, en una ciudad que sufre situaciones de balaceras y criminalidad urbana.

Estos operativos de la unidad que investiga balaceras es un desprendimiento de una investigación de mayo pasado, cuando tres fiscales detectaron la actividad de una banda que comercializaba en negro armas poderosas y proyectiles en la ciudad, con participación de algunos policías. Una mañana se encontraron diez armas en barrio Saladillo donde José Luis Andino, un hombre allí detenido, surtía de armamento a distintos grupos.

Lo que apareció al avanzar ese legajo fue la constatación de un notorio descontrol en la actividad de venta de armas y municiones precisamente en una ciudad cruzada por la violencia civil en este rubro. Dos dueños de armerías quedaron en la mira. Desde ayer uno de ellos está preso.