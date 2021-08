Central jugó en Brasil como no lo hizo en el Gigante de Arroyito. Dominó, atacó, controló a Bragantino en gran parte del juego, pero quedó eliminado. Todo el esfuerzo realizado no entregó réditos porque el canaya falló en la definición y no encontró nunca el gol en el partido. El equipo de Cristian González disputó hasta la última pelota y preocupó al conjunto local con Vecchio asumiendo la conducción. Ruben hizo dos goles, aunque ninguno fue convalidado. Y en tiempo de descuento Artur marcó con remate de mitad de cancha, con todo Central en ataque.

La obligación de ser un equipo agresivo y con juego en campo rival quedo resuelto para Central en la primera parte. Lo que faltó para completar la buena tarea fue el gol. Porque el árbitro no le convalidó un gol de Ruben por imperceptible posición adelantada revisada por imágenes, y en cada ocasión de convertir el equipo falló en la definición. Central, en general, se impuso porque Vecchio asumió la conducción del equipo y lo acompañó Ferreyra y Ruben en sus intentos. Zabala y Caraglio, en cambio, no lograron sumarse en la generación de juego.

Pero Bragantino, a pesar de su escaso protagonismo, fue muy peligroso cuando atacó. Se encontró con un Central muy adelantado y entre Broun y el palo lo salvaron al canaya. Aunque en las más clara, Cuello frente al arco, la tiró por arriba cuando ya Broun nada podía hacer.

El partido tuvo emociones en las áreas y Bragantino nunca sintió que tenía la serie resuelta por la ventaja que sacó en Arroyito, en la ida. El esfuerzo de Central fue hasta el último minuto del primer tiempo, al punto que Caraglio no logró conectar con fuerza una pelota que le llevó en chilena que sacó Ruben.

El juego de área a área se mantuvo en el complemento. Broun le quitó el gol a Praxedes y Ferreyra no pudo conectar de volea una pelota cruzada que vino desde la derecha. Vecchio mantuvo el ritmo de juego. Pero el gol no llegaba y la desesperación empezó a jugar en contra para los canayas. Es que el buen partido que hacía Central bien podía justificar, al menos, un gol de diferencia.

Por eso Cristian González no consideró cambios hasta los 20 minutos. Pero el cansancio también le quitó velocidad en el juego al equipo y en defensa las reacciones para recuperar la pelota a veces llegaban tarde. Fue así como Bragantino lo perdió en los pies de Praxedes, quien frente a Broun la tiró afuera al pisar el área chica.

Central nunca dejó de jugar en el área rival. Vecchio lo tuvo de volea, aunque definió a las manos de Cleiton y Ruben anotó pero cometió falta a Natan al tomar la pelota. El gol del descuento, necesario para lograr nuevos estímulos, nunca llegó. Y en la desesperación, Artur marcó el gol de la victoria con remate de mitad de cancha, con Broun adelantado.

1 Bragantino

Cleiton

Aderlan

Bruno

Natan

Edimar

Artur

Evangelista

Praxedes

Raúl

Cuello

Ytalo

DT: Mauricio Barbieri

0 Central

Broun

Martínez

Almada

Avila

Blanco

Zabala

Ojeda

Vecchio

Ferreyra

Ruben

Caraglio

DT: Cristian González

Gol: ST: 45m Artur (B)

Cambios: ST: 21m Gamba por Caraglio (C), 24m Jadsom por Raul (B), 34m Hurtado por Ytalo y Helinho por Cuello, 35m Marinelli por Martínez (C), 37m Ramires por Praxedes y Cándido por Edimar (B), 44m Nicolás Ferreyra por Luciano Ferreyra (C).

Arbitro: Christian Ferreyra (Uruguay)

Cancha: Bragantino (San Pablo, Brasil)