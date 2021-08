La actriz estadounidense Scarlett Johansson se sumará al estelar elenco de la nueva película de Wes Anderson formado por Tom Hanks, Bill Murray, Margot Robbie y Jason Schwartzman, informó hoy la prensa internacional.



El filme, cuyos detalles aún no trascendieron, cuenta con el reparto habitual de Anderson -Adrien Brody, Bill Murray, Jason Schwartzman, Tilda Swinton - pero también con los recién llegados de alto perfil, entre ellos Margot Robbie y Tom Hanks, informó el portal especializado The Hollywood Reporter.



No se trata de la primera vez que Johansson trabaja con el director de "El gran hotel Budapest", pero será su debut con él frente a cámara, debido a que anteriormente prestó su voz para la película animada stop-motion de 2018 del autor, "Isla de perros".



Se espera que Anderson termine el rodaje a fines de septiembre, justo a tiempo para el estreno en octubre de su última película, "La crónica francesa".



Recientemente, la actriz protagonista de "Black widow", la franquicia cinematográfica de Marvel, demandó a Disney por presunto incumplimiento de contrato debido a la modalidad de estreno de la cinta, lanzada en simultáneo en cines y a través de la plataforma de streaming Disney+.