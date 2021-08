“Adentro hace menos frío que afuera”, eso dijo el papi, y “esperá acá”. Y ahí me quedé, me senté en un banco de madera frente a una puerta grande, entraba y salía gente. En las paredes había pegados papeles con dibujos, y cosas escritas, nenes que se ponen vacunas, otro de mosquitos, otros de nenes que viajan en auto con los papás, y se sientan atrás y les ponen algo adelante como un cinto mal puesto. Una foto vieja, como de antes, de una señora, y esa señora dice “cállate” con el dedo, esa está en todos lados, y pensé que debía ser alguien importante, y a la señora capaz que la gente le hacía caso. Y el papi tardaba mucho, así que volví a leer todos los carteles, y me quedé ahí donde me dijo, en la luz, cerca de la gente que esta en la piecita esa con vidrio porque él le dijo que le cuiden a la criatura, o sea a mí. Una señora de la piecita me dijo que si quería algo y me dio un mate cocido, que hace mucho que estás acá nene y me lo dio y también un bizcocho para que lo moje porque estaba duro.

Cuando el papi volvió yo estaba dormido en el banco y me sacudió un poco, dijo que nos vamos, mañana volvemos, y estaba mejor quedarse ahí a esperar que estaba más caliente que afuera y que en casa, pero dijo que no nos podíamos quedar, que había que irse no más. ¿Y la mami se queda?, le dije, y no dijo nada, pero la mami no venía así que eso quería decir que se quedaba.

“Súbase al auto mihijo” y me abrió la puerta de adelante, pero yo había visto en el dibujo que los nenes van atrás pero el dijo que no, que el necesitaba compañía, y que los hombres van adelante, y yo no dije, pero no sabía que ya era un hombre, y me dio una frazada para que me la pusiera arriba y que le fuera contando cosas porque la radio no andaba y se iba a hacer largo si no, que no hay que dormirse. Pero el papi no sabe hablar mucho, y porai se hablaba pa' dentro como se habla mucha gente, y yo también me quedé así hablando pa' dentro y mirando pa' fuera, todo el cielo, una parte del camino había luces así que se veía el camino, pero poco de cielo, y ya cuando pasó el pueblo se vieron todas las estrellas y casi nada de camino, me quedé viendo pa' ver no más, y capaz si se caía alguna le pedía un deseo, les busqué alguna forma uniendo los puntitos como en la escuela.

El papi se enojó, dijo algo como la puta que lo re mil parió, y llevó el auto pa el costado del camino, el auto se paró, y el papi también quedó como parado así mirando pa' delante y después se abajó y miró a todos lados, y hay que ir nomás, dijo. Agarró un bidón y dijo “¿usté me espera?”. Pero afuera estaba todo negro y hacía igual de frío que adentro, y ya había esperado solo todo el rato, pero ahí había luces y señoras que miraban que no me pasara nada, pero acá solamente hay cuises, caranchos, pero los caranchos no se andan de noche, y zorros ya casi ni se ven, y esos bichos no saben cuidar, qué van a saber cuidar si les andan matando a cada rato. Y le dije “no me deje solo” y el papi dijo “tiene razón”, y después dijo “se me viene bien al lado y no dice nada, vamos pa' esa casa de allá, que vamos a comprarles gasoil”, “¿Y si no hay nadie?”, él me dijo que sí, que había o que algo vamos a hacer o las dos cosas. Y caminamos mucho, porque parecía cerca, pero estaba cada vez más lejos, y el papi decía que faltaba poco, y yo tenía miedo de caminar todo de noche sin ninguna luz, pero decía tranquilo mihijo que está con su padre.

La casa era grande y tenía un galpón con tractores y cosas bien grandes con ruedas, y un auto más chiquito guardado. “Ve que sí hay alguien” y a mí eso no me puso contento, el papi decía que se me queda más atrás, se acercó a golpear porque estaba todo oscuro, y si había gente, la gente dormía, “y se me queda bien callado” me dijo, y ahí me acorde de la señora esa que dice “cállate” y me quedé así, haciendo caso.

El papi golpeó de nuevo y de adentro algo se movió, al rato un hombre abrió la puerta pero primero le vi la escopeta que le apuntaba al papi, y me miraba a mí y como atrás mío, pero atrás mío solo había campo y noche, pero el señor buscaba igual y ahí el papi le dijo que el auto se quedó sin gasoil, el señor tenía la escopeta y le dijo algo como: ¿qué querés negro? Pero el papi le dijo que él le pagaba el gasoil y el señor lo hizo caminar adelante hasta un galpón grande, y que se pusiera adelante que con gente como ustedes nunca se sabe, y que hiciera todo lo que le dijera si no quería que le hiciera un agujero, y el papi se apuró, y el señor usaba la escopeta de dedo, y así le mostró donde estaba y con la escopeta también le dijo donde buscar el embudo y después le mostró como ponerlo, y cuando terminó le dijo que ya estaba y que se rajara que hacía frío para la criatura, el papi le dijo que esto es lo que tengo, y el señor le dijo dejá no más.

El papi caminó sin hablar y sin hablar puso el gasoil en el auto, dijo “mihijo usté vaya atrás”. Apoyé mi cabeza contra la ventanilla, mirando pa fuera: las estrellas, la casa y las luces que habían quedado prendidas. El papi arrancó el auto y se apagaron las luces.

