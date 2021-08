“El destino inexorable de los pueblos que no leen es la ignorancia”, dijo el escritor Mempo Giardinelli durante la inauguración del 26º Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, que se realizará de manera virtual bajo el lema “Ahora más que nunca, leer abre los ojos” hasta el viernes 20, con la participación de la poeta portuguesa Ana Luisa Amaral, Noé Jitrik, Luis Pescetti, Irene Vallejo (España), Eduardo Sacheri, Alejandro Dolina, Selva Almada, Claudia Piñeiro, Graciela Bialet, Mariano Quirós, Silvia Schujer y Liliana Ancalao, entre otros. A través de la Fundación Mempo Giardinelli, organizadora del Foro, el escritor chaqueño introdujo en el país la Pedagogía de la Lectura, una disciplina académica en la que se están formando maestras, profesores y bibliotecarios. “Leer es un acto de resistencia porque abre los ojos a quien lee”, agregó el escritor, desde la ciudad de Resistencia, acompañado por el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, y la ministra de Educación de Chaco, Daniela Torrente.



La esperada conferencia magistral de apertura estuvo a cargo de Noé Jitrik. “La lectura conduce a un lugar que se desprende de lo real inmediato para ascender a lo real mediato y profundo. Quien lee llega a otra parte”, advirtió Jitrik. “El que lee se convierte en otra cosa, la lectura es un pivote que lo cambia todo”, agregó el escritor. A los seis años, el autor de novelas como Mares del sur, Long Beach, Tercera fuente y la más reciente La vuelta incompleta, entre otras, se puso frente a un libro y sintió que “estaba armado para una batalla” cuando leyó las páginas de La cabaña del Tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, y se identificó con la “desdichada suerte” del esclavo. En la biblioteca de Rivera, el pueblo de la provincia de Buenos Aires donde nació el 23 de enero de 1928, el niño leía El conde de Montecristo, La isla misteriosa, Notre Dame de París, Los tres mosqueteros y Sandokan.

Jitrik recordó que también había que leer lo que la escuela exigía y que el niño que fue lo hacía con menos fervor, tironeado por fuerzas opuestas: la obligación y el placer. “La lectura placentera es descubridora y transformadora”, subrayó el escritor que se definió como “un hijo de la lectura”. Cuando quiso leer el Quijote para cubrir la deuda que tenía, no pudo. “Hoy lo comprendo, no estaba en condiciones de entrar en la grandeza de esa escritura. Hay que estar en condiciones de leer, hay que prepararse como hay que prepararse para trabajar o para amar, si se quiere penetrar en el misterio de un texto y encontrarse de verdad en él”, explicó el escritor que, finalmente, pocos años después, logró leer la obra emblemática de Cervantes. ¿Qué hacer ante un texto “difícil”? ¿Hay que abandonarlo o enfrentarlo? Dos veces intentó leer Paradiso del cubano José Lezama Lima. Y no pudo. En la tercera tentativa disfrutó del “derroche de inteligencia” y la “cautivante poesía” ya no fueron un obstáculo. Más bien comprobó que, como el mismo Lezama Lima había señalado, “lo difícil es estimulante”.

En la Semana Santa de 1949, Jitrik se encerró en su cuarto y leyó febrilmente la obra entera de Dostoievski. “Cuando el cansancio me ganaba y me dormía, soñaba que yo mismo estaba escribiendo la delicadeza del príncipe y el furor de Raskolnikov; pensé entonces que hay libros que no dejan dormir porque no duermen”, precisó el escritor, autor de ensayos sobre Esteban Echeverría, José Hernández, Sarmiento, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga y Macedonio Fernández, entre otros. “¿Hay algo más fuerte y dramático que eso que proporciona la lectura?”, se preguntó. “No lo creo -respondió-. Presumo que estamos todos aquí, amarrados por la lectura como si ella nos atara a la vida, pero una vida completa, que actúa en el sueño y en la vigilia y convoca a lo que sabemos conscientemente y a lo que nos revela nuestro inconsciente sobre nosotros mismos. Es fuerte esa comprobación, pero es la iluminación de una verdad que el ser humano busca permanentemente y a la que raras veces llega. Tal vez por eso mismo muchos se resisten a leer. Tal vez por eso mismo hay tantos obstáculos para hacer que todos lean. Tal vez por eso mismo hay tantos equívocos y tantas interpretaciones. No es cuestión de ignorancia ni de impedimentos sino de resistencia, como si el miedo a leer diera más seguridades que la aventura de leer”.

Después de la conferencia, Giardinelli confesó estar “apabullado” y le leyó a Jitrik varias preguntas de los asistentes. “El miedo a leer es político -confirmó Jitrik-. En Un mundo feliz, de Huxley, el mundo ha cambiado y se han sustituido las emociones individuales por aparatos. Hay una sola persona recluida que ha conservado un texto con las obras de Shakespeare; pero las mantiene ocultas porque ese régimen en el cual todo lo sensible desaparece considera un peligro la lectura. ¿Hasta qué punto hay estrategias para impedir que la gente lea? Por ejemplo, la orientación de la lectura: se deben leer ciertas cosas y otras no se puede. O la maravillosa clandestinidad en las confesiones de muchos escritores que dicen en mi casa yo no podía acceder a ciertos libros, pero cuando no estaban mis padres iba a la biblioteca y los leía. Si eso no es político, no sé qué es lo político”.