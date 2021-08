Dos días antes del inicio del confinamiento busque a mi madre en su Residencia y la llevamos a la confitería para tomar una cervecita y una picadita. Sin ponernos de acuerdo llegaron su nieta, bisnieta y sobrinos. La mesa se hizo grande. Luego la dejamos para su descanso y sentí una molestia interior que traduzco hoy como angustia y una sensación de que ya no volveríamos a tener un momento así.

El lunes empezó un denso confinamiento. Los “delivery” me reemplazaron en llevar sus remedios y cualquier otro artículo que necesitara. Tres veces solicite permiso de circulación escribiendo las razones e incluyendo el hecho de que era hija única. Jamás contestaron ni autorizaron. Finalmente decidimos salir en taxi (ya que confiscaban los autos) y fuimos. La vimos a través del vidrio de la ventana. Con emoción. Le llevamos un lápiz de labios. Se quejó del aislamiento. Hacíamos gesto de abrazos. De besos. Y volvíamos atravesados por esa impotencia de que no era posible hacer nada. Y la sensación de que la abandonábamos. ¿Cómo describir el afecto que me invadía?

El 25 de julio me llamaron de urgencia. Una fuerte hemorragia nasal, imparable se le había producido. Llegamos lo más rápido posible. No me dejaron entrar, el servicio de emergencia vestidos de pie a cabeza con un traje protector, me apartaban fuertemente. Mi madre gritaba cubierta de sangre.

Ni la mano podía darle. Cuando la subieron a la ambulancia le grite: vamos detrás de tuyo. En el sanatorio otra historia. Por mi edad no me dejaban ingresar. Pero es mi madre les decía. Finalmente ingresamos.

Establecimos un sistema de turnos con los nietos, bisnieta y la sobrina. No importa qué es lo que fue sino como estábamos de mal todos. Encerrados, desinfectados. Nos fue posible hablar mucho por suerte. Eso sí tuvimos cada uno de nosotros. Cada uno “su” momento. El 30 de julio 2020 sonó mi celular para decirme que ella finalmente descansaba en paz a casi sus 96 años. Debía ir a confirmar.

Avisé a todos. En la casa funeraria nos dijeron que solo podríamos ir al otro día a las 9, entrar pocos y salir enseguida. Nos permitían 3 autos con 4 personas cada uno. Al llegar al cementerio se encontraban los 3 rabinos. Todos con barbijos y a sabiendas que incumplíamos con el DNU al ser 15 personas para despedirla.

Mi madre era muy conocida por haber fundado una boutique pret-a-porter para mujer. Con un estilo que sus clientas amaban. Una self woman. Inmigrante, huérfana desde temprana edad. In memoriam.

*Psicoanalista en Córdoba. Miembro de la EOL y de la AMP.