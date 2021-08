"Es algo inédito; un intento de intimidación. Estamos consternados", dijo Gustavo Salvador, presidente de Colegio de Magistrados, tras la nueva balacera al Centro de Justicia Penal registrada anoche, a horas del juicio a Ariel "Guille" Cantero -de la banda de Los Monos- y otras seis personas por balaceras a edificios judiciales y domicilios, en 2018. En ese sentido, pidió "un firme compromiso" de todos los poderes del Estado para evitar este tipo de sucesos.

"Es algo inédito, como un desafío a la autoridad del estado. El poder judicial cumplió con investigar los hechos que se produjeron --en relación a la banda, por diferentes delitos-- y llevó a juicio a responsables. Hubo una respuesta institucional, aún cuando en aquel momento, en 2018, tanto magistrados como operadores y los edificios oficiales fueron objeto de balaceras; y ahora, cuando se tiene que determinar la responsabilidad de estos hechos, nuevamente un intento de esta naturaleza. La verdad es que estamos consternados", expresó Salvador en LT8.

Además, hizo referencia a que "la mayoría de los hechos de amedrentamiento, no sólo a integrantes del Poder Judicial o a edificios judiciales, sino a personas particulares, están organizadas desde distintos lugares de detención del Servicio Penitenciario. No lo decimos nosotros. Surge de las audiencias y juicios. Tiene que haber un firme compromiso de todos los poderes del Estado para tratar de evitar estos episodios”, dijo. "No podemos seguir tolerando que se intente coartar la independencia de jueces y el trabajo que llevan adelante los fiscales en la averiguación de estos hechos".