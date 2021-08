El Festival Danza en Red ya es un espacio ganado por sus artífices, cuya tercera edición es la primera de modalidad presencial. Todo un logro a destacar para la gestión que Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza – Filial Rosario (AATDa Rosario) lleva adelante junto con la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad. Hoy y mañana a las 21, y el domingo a las 20, el teatro La Comedia (Mitre 958) será el escenario de la tercera edición del Festival Danza en Red, del que participarán 7 grupos y 44 artistas, con obras a estrenar y gran variedad de disciplinas de la danza.

Las ediciones previas fueron virtuales y la experiencia ganó resultados, como señala a Rosario/12 Vanesa Moreira, integrante de AATDa y organizadora: “Pudimos sostener la continuidad y dar visibilidad a la danza como una forma de trabajo, para que no se la considere meramente entretenimiento. Lo que intentamos instaurar en la sociedad, de a poco, es la idea de que se trata de un trabajo como cualquier otro, y que reúne varias aristas, porque no sólo es el trabajo de quien se sube a escena, sino también el de escenógrafos, músicos, vestuaristas, maquilladores y demás, son un montón de cosas las que se juegan alrededor de la danza”.

-Es notable cómo desde la tarea colectiva, AATDa supo enfrentar el momento crítico y generar un espacio propio.

-Sin el engranaje colectivo no hubiese sido posible; en este caso, AATDa convoca y abraza a la multiplicidad de lenguajes que existe dentro de la danza: jazz, folklore, tango, contemporánea, clásico, salsa, afro, así como estilos folklóricos que no sean argentinos. En esta edición, al igual que en las anteriores, habrá danza árabe, persa, flamenco. Hay mucho. Es un colectivo que abraza ampliamente la pluralidad de lenguajes.

-Una variedad característica de la ciudad de donde proviene, porque conviven en Rosario, ¿no?

-Hay un fuerte trabajo a la hora de enseñar. Hay muchos espacios y academias que enseñan danzas, y la cantidad de estos lugares es mayor que la de los espectáculos. Son espacios de contención, en donde hay un trabajo con el cuerpo y sobre la relación con les otres. La danza tiene esa particularidad, que tienen también todas las artes, pero en este lenguaje es un campo muy grande el de la enseñanza.

Para la concreción de Danza en Red, la participación del estado municipal se revela fundamental. De acuerdo con lo referido por Moreira, “si bien AATDa comienza sus actividades sobre 2016 y 2017, cobró volumen durante la pandemia, porque la crisis fue muy grande y nos afectó fuertemente. Desde el inicio de la pandemia nos volvimos muy fuertes y empezamos a tener un diálogo fluido con el Estado, eso nos permitió llevar adelante estos tres festivales. Claramente, queda mucho por hacer y por terminar de dialogar y trabajar, pero estos festivales se llevan adelante gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura y Educación”.

La modalidad presencial, de acuerdo con las disposiciones sanitarias, requirió de AATDa una selección y curaduría. Como destaca Moreira, “a diferencia de los dos festivales anteriores, donde no hubo curaduría y entraron todes quienes accedieron a la inscripción, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos, en esta ocasión se presentaron más de 30 grupos y hubo que pensar en un formato acorde con la cantidad de gente que puede estar arriba del escenario y de acuerdo con los protocolos; todo esto no cambió, hay que cuidar a los artistas y a la gente que participa. El teatro es muy responsable a la hora de tomar estas acciones, y las obras deben ser acordes a una puesta en escena donde los grupos tengan un mínimo de tiempo para subirse al escenario, junto a otros requisitos que no estuvieron en los años anteriores. Todo esto influyó a la hora de pensar y hacer una selección, que fue difícil porque así como en los protocolos y la cantidad de gente en escena, pensamos también en la pluralidad de lenguajes”.

Esta pluralidad se manifiesta en una programación que incluye obras en carácter de estreno para la ciudad. Hoy a partir de las 21 subirán a escena Trátese con cuidado [Frágil] (Danza aérea), con dirección de María Noel Alarcón y Juan Ignacio Cejas; Desencuentro, de la Compañía Independiente Tango del Irupé; y Yupanqueando, del grupo Soy Malambo, con dirección de Maximiliano Bravo. Mañana en el mismo horario: Alma Persa, con el Ballet Persa Shady; seguido por Vivo Flamenco, con dirección general de Natalia Álvarez; mientras que el domingo, desde las 20, será el turno de dos obras de Danza Contemporánea: Arrojade al mundo, del grupo Elementales Seres, con dirección de Mayra Bolinaga Otero; y La consagración de la primavera, del grupo Compañía Rosarina de Danza Contemporánea, con dirección de León Ruiz.

“Una espera muy ansiosa el rencuentro con el público, porque en muchos casos el aplauso termina siendo parte de la obra y significa el final del trabajo que se viene realizando; y también porque queremos incentivar al público para que la danza sea más accesible para todes”, comenta Moreira.

La totalidad de lo recaudado en el Festival Danza en Red –cuyas entradas son muy accesibles y pueden adquirirse en la boletería del teatro (2 horas antes del espectáculo) y a través del sitio 1000tickets.com.ar– será repartido entre todas y todos los artistas.