La actividad industrial creció en junio 24,9 por ciento interanual y 12,8 por ciento respecto al mismo mes de 2019, según el último informe elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA). Asimismo, en la medición desestacionalizada con mayo, junio marcó una mejora de 7,8 por ciento, repuntando luego de las dos bajas consecutivas de abril y mayo por el impacto de la segunda ola de Covid-19.



Es de destacar que la comparativa interanual es contra junio de 2020, mes que se encontraba alcanzado aún por algunas restricciones sanitarias y productivas que estableció el aislamiento, social, preventivo y obligatorio (ASPO). De esta forma, el primer semestre cerró con un aumento de 20,8 por ciento interanual y de 4,6 por ciento respecto de 2019.



“En el acumulado anual, 7 de 12 sectores que componen el Índice de Producción Industrial (PI) mantuvieron subas respecto de 2019, principalmente aquellos de bienes durables (Automotores, Minerales no Metálicos, Productos del Tabaco, Químicos, Caucho y Plástico, Alimentos y Bebidas y Productos Textiles)”, precisó la entidad fabril.



No obstante, todavía otros 5 siguen por debajo: Edición e Impresión, Refinación de Petróleo, Metálicas Básicas, Metalmecánica y Papel y Cartón. "Si bien se trata de un importante aumento interanual, mayo de 2020 estaba alcanzado por las restricciones dispuestas por la pandemia" de la Covid-19, precisó la entidad que conduce Daniel Funes de Rioja.



Puntualmente en junio, entre los sectores que mejoraron el desempeño se destacó el Automotriz con un incremento del 155,7 por ciento interanual y del 67,4 por ciento respecto a 2019, “con buen desempeño tanto de las ventas al mercado interno como de las exportaciones”.



En consonancia, el sector de Electrónicos mostró una importante suba tanto interanual (87,4 por ciento) como respecto al mismo mes de 2019 (66,6 por ciento) y Minerales no metálicos creció 26 por ciento anualizado y 24 por ciento respecto al año anterior al del inicio de la pandemia.



También hubo subas en Sustancias y productos químicos (22,2 por ciento respecto a 2020 y 23,5 por ciento respecto a 2019) y Alimentos y bebidas (4,5 por ciento y 8,6 por ciento, respectivamente), mientras que Metalmecánica se expandió 25,9 por ciento interanual y por primera vez alcanzó los niveles de 2019 (+0,1 por ciento).



En el caso de Papel y Cartón, el sector registró un aumento interanual más moderado (4,9 por ciento) y apenas alcanzó los niveles de 2019 (+0,5 por ciento). Otros sectores mostraron fuertes subas respecto de 2020 pero aún no logran alcanzar los niveles registrados en el 2019, tal los casos de Metales básicos y Refinación de petróleo.



“Los datos disponibles de julio indican tendencias mixtas en los datos de actividad económica: La recuperación mantiene la heterogeneidad en los distintos sectores y regiones de actividad, a la espera de incentivos de largo plazo a la inversión, el empleo y las exportaciones”, concluyó la UIA.