Daniel Gollan, el precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, estuvo en Tarde a tarde dialogando sobre la campaña de cara a las PASO 2021. El exministro de la cartera de Salud de Axel Kicillof se refirió a sus contrincantes y al clima preelectoral e insistió en el uso de la política como herramienta de transformación social: “Desde el punto de vista sanitario, la grieta no ayuda al bienestar de la gente”, expresó.

En ese sentido, el especialista en salud pública se mostró abierto a participar en un debate de candidatos, pero con la condición de que no se ponga “determinada ‘mugre’ que degrada la política”. Luego agregó: “Si esa es la idea, no cuenten con nosotros”. Con respecto a la oposición, Gollan insistió en su experiencia y cercanía con el territorio que pretende representar: “Escucho algunas opiniones de algunos candidatos que no conocen la provincia. Es decir, cuando dicen determinado tipo de cosas, se nota que no han recorrido vacunatorios, hospitales, barrios ni centros de atención primaria. Uno puede leer un libro, pero eso no es conocer la provincia”.

Al ser consultado sobre la foto en la que se descubrió una reunión familiar en Olivos durante las restricciones del año pasado, Gollan expresó que fue un error y que hay que seguir adelante. “Cuando la población vote, va a pensar ‘esta persona se mandó esta macana, pero tiene estas cosas positivas’ porque nadie es 100% perfecto ni nada que se le parezca. Pienso que así es como se comporta el pueblo: pone en la balanza lo bueno y lo malo y a partir de eso, vota”, dijo.

La gestión de la pandemia en la Provincia

Daniel Gollan aseguró irse contento con respecto a su gestión en la provincia de Buenos Aires y destacó la contención que se está logrando alrededor de la variante Delta del COVID-19: “Hoy descubrimos dos casos más en Mar del Plata, pero estaban cumpliendo el aislamiento en el hotel y se pudo detectar ahí. Funciona bien. Me preocupan algunas provincias y algunas jurisdicciones que no están haciendo este procedimiento del hotel”, dijo. Además, destacó la resistencia del sistema de salud en el peor momento: “Hay que pensar en el trabajo que hicimos nosotros, el trabajo del personal de los hospitales y el cuidado que asumió la población. Si eso no hubiera pasado, no lo habríamos logrado”, manifestó.

En cuanto a la gestión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gollan dijo que, aunque al principio las políticas se pudieron consensuar, hubo “flexibilizaciones apresuradas” y que tuvieron resultados negativos observables en los indicadores. Actualmente, el precandidato ve con preocupación la decisión de la vuelta a las aulas: “La Ciudad de Buenos Aires tiene cinco casos de transmisión comunitaria de la variante Delta y los estudios internacionales indican que en espacios como los colegios es donde más rápido se propaga”, aseguró.

