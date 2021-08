Los Rolling Stones celebrarán los 40 años de su álbum Tattoo You con el lanzamiento, el 22 de octubre, de una colección remasterizada que recoge canciones inéditas de la época, incluida la ya adelantada "Living in the Heart of Love". Lanzado el 24 de agosto de 1981, el disco incluye clásicos como "Hang Fire", "Waiting on a Friend" (con la participación del saxofonista jazz Sonny Rollins) y el tema que abre el disco, una de las marcas sonoras del grupo desde entonces, "Start Me Up". Además, los formatos de lujo de la edición del 40 aniversario incluyen el recopilatorio del álbum Lost & Found: Rarities" con nueve temas del período en que se grabó el álbum.