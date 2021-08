Esmeralda Mitre se metió de llenó en la interna política del macrismo con un tuit en el que cuestionó a María Eugenia Vidal.

La descendiente del general Bartolomé Mitre advirtió que con el sueldo de un funcionario público nadie se puede mudar de la Base Militar de Morón, donde residió omientras fue gobernadora de la Provincia a un lujoso departamento en uno de los barrios más exlusivos de la ciudad de Buenos Aires.

"Hola @mariuvidal, contanos cómo hiciste en 3 años, pasar de vivir en Morón a la Isla, en Recoleta, en la esquina de mi casa. ¿Hiciste magia?, escribió en un explosivo tuit en el que arrobó a Mauricio Macri y a la cuenta de TW de la coalición opositora, y destacó que es "el barrio más caro de Buenos Aires".

De esta forma, la exexposa de Darío Lopérfido (que integra un testimonial último lugar la lista de Ricardo López Murphy, rival de Vidal en las PASO del 12 de septiembre venidero), calentó la interna macrista al poner en primer plano el hecho de que Vidal resida en un PH, valuado en 50 millones de pesos.

De acuerdo con la última declaración jurada de la exbonaerrense, su patrimonio es de tres millones de pesos, luego de haber vendido la casa que compartiera con su exmarido, Ramiro Tagliaferro.

A raíz de su tuit, en una entrevista radial con Alejandro Bercovich, Mitre agregó que "Vidal pasó de Morón a un departamento en Recoleta. Nadie que trabaja en la función pública hace esto. Lo dejó a tu criterio, como dice Karina Olga (Jelinek)", manifestó la accionista del diario La Nación.

"Si queres vivir en Morón no me ofende. Me parece genial que vivan en Morón, no discrimino. Pero ¿cómo haces para pasar en tres años a vivir en Recoleta? No podés juntar tanta plata de la función pública", advirtió la actriz.

Además, dijo "de ninguna manera votaría a María Eugenia Vidal o a Horacio Rodríguez Larreta" porque "estoy muy desilusionada del PRO". Al mismo tiempo, elogió a Mauricio Macri. "Yo le dije a Horacio Rodríguez Larreta que a él, a Vidal, a todos los inventó Mauricio Macri", y en su diálogo con Radio Con Vos añadió: "Son unos descarados con Mauricio, que no lo dejaron poner ni un nombre suyo en las listas. Se quejan del kirchnerismo y ellos son lo mismo".

No obstante, pese a su defensa del expresidente, dejó traslucir que Macri habría invertido en La Nación quince millones de dólares para ayudar a la familia Saguier, propietaria de la empresa, a saldar sus deudas que, según Mitre, rondan los 50 millones de dólares.

Actriz y cantante, Mitre es la figura más mediática de la familia y esta no es la primera polémica que genera con sus declaraciones. En 2018 dijo que "quizás no fueron tantos los muertos en el Holocausto" y se la acusó de banalizar la Shoá y de ser antisemita, tras lo cual mantuvo una reunión con el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, a quien luego denunció por acoso sexual.