La vuelta de Lucas Gamba o la continuidad de Milton Caraglio es la única duda que conserva Cristian González para definir la formación de Central que mañana visitará a Newell’s en el Coloso del Parque. El entrenador canaya probó ayer por la tarde la alineación, la cual será la misma que jugó los partidos por Sudamericana con Bragantino de Brasil. El entrenador prioriza la recuperación física del plantel y hoy solo habrá un ensayo táctico.

Kily González hizo solo un rato de fútbol previo a jugar el clásico con Newell’s mañana en el parque Independencia. Para el entrenador auriazul la prioridad fue recuperar el físico de los jugadores, tras al desgaste que significó pelear hasta el último minuto el martes en San Pablo por la clasificación a semifinales de Copa Sudamericana, que finalmente no se logró.

El técnico de Central no tiene ninguna duda de cuál es el equipo titular. El once que jugó ante Bragantino es el que quiere disponer para enfrentar a la Lepra. Aunque el ideal es con Gamba en lugar de Caraglio. El ex Unión no se muestra en plenitud desde hace un mes a causa de una lesión muscular. El técnico lo probó ayer en práctica de fútbol pero esperará hasta mañana para definir si se inclina por su vuelta o bien preserva a Caraglio, quien por rendimiento hoy es el suplente.

Por el resto, el partido en Brasil no dejó lesionados, por lo cual el auriazul pisará el Coloso del Parque con Broun; Martínez, Ávila, Almada, Blanco; Zabala, Ojeda, Ferreyra; Vecchio; Ruben, Gamba o Caraglio. El plantel quedó concentrado anoche en Arroyo Seco y hoy por la mañana realizará el último ensayo de fútbol.