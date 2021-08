En un mundo tal vez no demasiado lejano, el poderoso Magnánimus decide imponer el orden al que Superman nunca se animaría. Hasta que un huraño antihéroe, que viste un traje de Elvis Presley, decide que ya es suficiente. La parábola inscribe su génesis en una revista de la década del ’90, cuando en Argentina se asentaba el movimiento independiente de la historieta. En ese escenario surgía el sello editor cordobés Llanto de Mudo, con Diego Cortés como capitán. Elvisman fue una de sus primeras publicaciones, que reunió en la parte gráfica a dos ilustres artistas, entonces poco o nada conocidos: el cordobés Juan Ferreyra y el rosarino Leo Sandler.

La buena nueva es que la editorial Comic.ar, dispuesta a recuperar el legado de Cortés (fallecido en 2015), publicó un primer integral de Elvisman, mientras Sandler apura los lápices para dar forma final a los últimos guiones de Cortés, legados a un futuro cercano que resultó ser éste: un acto de justicia, o de historieta, poética.

“Nunca me olvido de Elvisman, está tatuado en mi cuerpo y mi memoria. Fue uno de los mejores momentos de mi vida, fue clave, porque antes de Elvisman nunca había hecho un cómic, a excepción de hojas sueltas. Con Elvisman me puse a hacerlo seriamente, de una manera profesional, más estudiada”, señala Juan Ferreyra a Rosario/12. Hoy dibujante en sellos internacionales como Marvel, Dark Horse y DC, Ferreyra encontró con Diego Cortés su personal big bang. Como él explica: “estábamos con Diego en una feria del libro en Córdoba, y habían invitado a Ariel Olivetti, que estaba haciendo cómics de superhéroes para DC. Lo fuimos a ver y nos incentivó. Allí mismo nos sentamos en la plaza y lo charlamos. Le propuse a Diego hacer algo con un personaje que tuviese un traje de Elvis, y al mes ya habíamos hecho el primer número. Lo mejor de todo aquello fue que gracias a eso aprendí a hacer un cómic, porque la mejor manera de aprender es haciendo. Hasta ese momento había dibujado personajes en pose, pero nunca contado una historia. Con Elvisman, Diego y yo aprendimos a narrar, él escribiendo y yo dibujando. Y número a número fuimos mejorando”.

Un (más o menos) superhéroe vestido como Elvis no es tan raro, habida cuenta de la predilección que el papá del rock tuvo por el personaje de la palabra mágica “Shazam”: de allí tomó el cantante la idea de su vestuario con “capita”. Justamente, Ferreyra dibuja una especie de rito de iniciación en Elvisman, muy parecido al del personaje aquél. Pero su versión es más podrida por acorde con el estado de ánimo de los ’90. “El papá de Diego tenía una imprenta, hacíamos todo nosotros, armábamos las revistas con las grapas y salíamos a vender. Nos gustaba Cazador, que era lo que se publicaba, pero no había mucho más. En nuestro caso, Elvisman tuvo que ver con contar una historia de superhéroes pero desde nuestro punto de vista, donde las cosas no funcionaban tan bien. En el país todo estaba más complicado y seguramente todo eso nos influía, porque buscamos que la historia fuera más terrenal, de barrio. Se intentaba ser lo más yanqui posible pero entre comillas, desde un toque personal”, continúa.

La impronta de esas referencias se cruzó también con la del dibujante Leo Sandler, quien al recordar aquellos años fundamentales para la historieta independiente, confirma de Cortés que “fue un pionero, cuando todos estábamos viendo cómo empezar, él ya tenía una idea muy clara de qué hacer. Fue bastante arriesgado al pensar en una editorial, y también fue un amigo que le dio lugar a todo tipo de manifestación artística, como la poesía”.

-¿Cómo llegaste a Elvisman?

-Como lector. Me llamó la atención que fuera una publicación con la intención directa de parecer una historieta estadounidense, en cuanto a formato y desarrollo. Me parecía increíble que no fuera solamente un fanzine, y que se pudiera imaginar y pensar algo parecido a lo que a uno le gustaría llegar a hacer. Si bien Elvisman es un antihéroe, todo el relato tiene que ver con el cómic de superhéroes, que en esa época me gustaba mucho; pero te estoy hablando de los años de Alan Moore, Elvisman venia por ese lado. Lo seguí y compré y cuando dejó de salir me propuse como dibujante (risas). En verdad no fue tan así, le comenté a Diego sobre lo bueno que estaría seguirlo, y me dijo: “y bueno, dibujalo vos”.

Con trabajos que incluyen colaboraciones con los guionistas Alejandro Farías (Raymond), Rodolfo Santullo (Pintamonos) y el propio Cortés (La pasión), Sandler dirige hoy un sello propio, Karkass, y prepara los capítulos finales de Elvisman: “Originalmente, se pensó en sacar un libro con las historias dibujadas por Juan y luego otro con las mías; pero el editor, Tomás Coggiola, entendió que el arco argumental cerraba bien con la primera historia que dibujé yo (el capítulo 6). Y es verdad. El capítulo 7 ya está dibujado, fue la última historia que se publicó del personaje. Pero están los guiones de los capítulos 8 y 9, que es lo que estoy dibujando ahora. Con ellos concluye la historia. Al guión del 8, Diego lo terminó de punta a punta, pero del 9 dejó un argumento general, del que se hará una especie de reconstrucción y continuación, seguramente con la participación de Nicolás Brondo”.

La mención de Brondo, guionista y dibujante cordobés, debe ser destacada, porque como dice Sandler, “fue por su voluntad que el material de Diego Cortés salió a la luz nuevamente, él fue quien quiso reflotar a (la editorial) Llanto de Mudo, pero la pandemia se lo impidió. Afortunadamente, el trabajo de Cortés comenzó a ser rescatado gracias a Comic.ar, que dio complemento al esfuerzo de Brondo”.