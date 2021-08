La ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, anunció ayer que ampliarán de 40 a 50 puestos el vacunatorio ubicado en el predio de la ex Rural lo que posibilitará colocar 12.500 mil dosis diarias. Además, Martorano anunció que este fin de semana Santa Fe alcanzará el objetivo de colocar 525 mil segundas dosis en agosto, y que de la mano del arribo de más vacunas --la semana próxima serán 54.500 dosis de AstraZéneca-- aspiran llegar el mes que viene a "la mayor cantidad de santafesinos y santafesinas para que tengan la cobertura completa para afrontar eso que sabemos que está a la vuelta de la esquina, la cepa Delta". En ese sentido, informó que los 8 casos registrados en la provincia tienen el nexo de haber viajado al exterior. "Se hizo un gran trabajo conjunto para hacer los bloqueos, el aislamiento, los seguimientos y los controles", destacó.

En una conferencia de prensa convocada para anunciar la ampliación de puestos de vacunación en la ex Rural, Martorano dijo que en Rosario el operativo está totalmente descentralizado con vacunatorios en los seis distritos, el cine Lumière, y todos los centros de salud, además de las recorridas que los equipos de salud realizan en los barrios para llegar a las personas que no se inscribieron. "Es más que importante en lo que tiene que ver con la territorialidad, con el mano a mano, el puerta a puerta", amplió.

"En Santa Fe se está ejecutando un plan muy acelerado de vacunación, hoy tenemos 1.010.00 personas con esquema completo", precisó la ministra de Salud. "Desde Nación se dijo claramente que agosto es el mes de las segundas dosis, nosotros tenemos que colocar 525 mil, y ya este fin de semana este número está cubierto, vamos a superar este objetivo que teníamos", agregó.

Por otra parte, Martorano se refirió a los actuales indicadores epidemiológicos: "Estamos viviendo un buen momento, con un 60% de ocupación de camas en la provincia, los testeos solamente el 15%, Si miramos los últimos 14 días, no sólo estamos por debajo de mil sino de 675 casos por día en Santa Fe, si vemos la incidencia de casos está en 311 en Rosario".

Si bien los indicadores son alentadores y del avance de la vacunación, Martorano dijo que hay que seguir cuidándose. "Es vacunación más cuidados, porque el coronavirus sigue circulando, no da señales que vaya extinguirse, claramente no es lo que estamos viendo. No hay que aflojar porque quizás estemos más cerca de poder volver a una cierta normalidad", reforzó.

Consultada por la decisión de ir a la presencialidad completa del nivel inicial a partir del lunes, y si se puede avanzar con primaria y secundaria, respondió: "Si algo nos enseñó la pandemia es que hay que tener un pensamiento abierto y saber tomar decisiones todos los días. Veremos cómo sigue la situación, se irá progresivamente aumentando en cada uno de estos niveles".

Sobre el regreso del público a los estadios de fútbol, la ministra de Salud dijo que "hay que esperar un poco. Vamos a habilitar hasta 150 personas en los eventos deportivos, pero creo que hay que esperar y todo lo que sea va a tener que ser al aire libre. Entiendo que vendrá de una normativa nacional".