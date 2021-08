"Siempre va a estar dispuesto a responder a la Justicia, como siempre lo ha hecho, como hombre de derecho que es", aseguró el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acerca de la disposición del presidente Alberto Fernández ante la polémica por el festejo de cumpleaños de la primera dama en Olivos durante la cuarentena del año pasado.

"Todavía no tiene ninguna citación", agregó Cafiero tras la reunión de Gabinete en el Museo del Bicentenario.

"Naturalmente está a disposición de la Justicia, pero no lo han citado. Todavía no tiene ninguna citación y siempre va a estar dispuesto a responder a la Justicia, como siempre lo ha hecho, como hombre de derecho que es", fue la respuesta de Cafiero ante la consulta de los periodistas acreditados en la Casa Rosada.



A principio de semana, la primera dama Fabiola Yáñez se puso a disposición de la Justicia y se presentó en la causa judicial en la que se investiga la violación de las medidas de restricción a la cuarentena durante el festejo de su cumpleaños.

En la causa, Yáñez nombró como abogados a Mariano Lizardo y Juan Pablo Fioribello, quienes presentaron un escrito ante el juzgado federal de Sebastián Casanello, donde está radicado el expediente.

El Presidente ya pidió disculpas por lo ocurrido en julio del año pasado durante un encuentro del cual primero se filtraron fotos y luego se divulgó un video que la oposición esperaba usar días antes de las PASO.

"No debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido", señaló Alberto en sus primeras declaraciones públicas sobre el tema durante un acto en Olavarría el viernes pasado.

Tras aquel pedido de disculpas, el Presidente volvió a hablar del tema este lunes durante un acto en La Matanza, oportunidad en que agregó: "Todo el fin de semana me la pasé leyendo las cosas que decían los hipócritas y me cansé de recibir el cariño que me daban mis compañeros", y calificó de "miserables" a quienes señalaron que en sus declaraciones del viernes 13 le había echado la culpa a su compañera.

Las declaraciones de Cafiero respecto de la disposición del mandatario a responder ante cualquier requerimiento de la Justicia cierran las especulaciones acerca de un supuesto intento de desligarse del asunto.

Por el momento, la investigación no ha arrojado una imputación contra el Presidente ni contra los participantes del festejo del cumpleaños de la primera dama el 14 de julio de 2020.

Ayer, el fiscal federal Ramiro González pidió a la jefatura de Gabinete de Ministros que informara si Yáñez y todos los concurrentes a su cumpleaños en Olivos tenían la aplicación Cuidar para poder circular, en medio de la cuarentena.

El fiscal, mientras tanto, aguarda recibir los registros de ingresos y egresos a la Quinta de Olivos de aquel día, que dependen de la Casa Militar.