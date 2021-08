La precandidata a diputada del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz remarcó el esfuerzo del gobierno nacional frente a la crisis sanitaria y apuntó contra Juntos por el Cambio por su rol opositor en la gestión de la pandemia.

“Desde el macrismo sólo trabajaron para liberar la carga impositiva de las grandes riquezas y para bajarle el impuesto al champagne”, expresó la platense en una recorrida por Bahía Blanca.

Durante la actividad en la provincia de Buenos Aires, destacó las acciones del Poder Ejecutivo para amortiguar el impacto social de la pandemia y puso como ejemplo que el oficialismo haya modificado el esquema del impuesto a las Ganancias, "algo que el gobierno de Cambiemos prometió y no cumplió".

Allí también reclamó nuevamente que el ex vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, se preste a debatir y que explique el destino de la deuda de 57 mil millones de dólares que tomó el gobierno provincial de María Eugenia Vidal, quien hoy se presenta como postulante porteña. “Por qué no sirvió para reconstruir el ferrocarril que une Rosario con Bahía Blanca y que hubiese servido para potenciar la matriz exportadora del complejo portuario”, dijo, y añadió que el pase a CABA se hizo porque la exgobernadora no puede hablar sobre cuestiones “que ella no pudo resolver durante cuatro años".

Tolosa Paz planteó que, gracias al pase de candidatos de CABA a provincia, en caso de acceder a un debate, le tendrán que “preguntar a Santilli (exvicejefe de Gobierno porteño) por la gestión en provincia y a Vidal por lo hecho en CABA”. Para finalizar, aseguró que el traslado de Vidal a la CABA se hizo porque la exgobernadora “no puede venir a Bahía a contarnos cosas que ella no pudo resolver durante cuatro años".