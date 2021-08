El precandidato a senador nacional de la lista “Santa Fe nos une”, Federico Angelini, dentro de la animada PASO de Juntos por el Cambio; siente que es el postulante con más respaldo del espacio. “Para mí es un gran orgullo tener el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich; porque son gestos que ratifican el trabajo que uno viene haciendo desde hace años en silencio apoyando el proyecto”. Aunque también recibió en estos días el apoyo del ex presidente Mauricio Macri; Angelini asegura que desde su lista “decimos las cosas que se hicieron mal pero siempre en una misma línea y no yendo de un lado para el otro”, en un tiro por elevación a sus competidores internos del radicalismo que vienen del Frente Progresista. El precandidato a senador cree que “el elector va a evaluar múltiples aspectos a la hora de decidir. Hay aciertos y desaciertos de todos los sectores, pero en esta etapa lo importante es llevar equilibrio al Congreso de la Nación”, aseguró. Dice que los actuales senadores nacionales por Santa Fe “no están defendiendo a la provincia” y que cuando la nación suspendió las exportaciones de carne, “con lo que eso afecta a Santa Fe, el gobernador (Omar Perotti) lo único que hizo fue un tuit”. En materia de seguridad “no se ve que se esté trabajando de manera coordinada entre la provincia y el ministerio de Seguridad de la Nación”, señaló. También mandó un mensaje para sus competidores internos que no vienen de la política como la periodista Carolina Losada. “Lo que mejor lo representa a uno es lo viene haciendo, no lo que dice que va a hacer. Vienen tiempos difíciles en los que no se puede improvisar o probar”, sentenció.

Angelini considera que "no es bueno que ningún gobierno tenga mayorías especiales o mayorías que no lo obliguen a sentarse a dialogar y discutir el futuro con la oposición. Esto es lo que finalmente se va a discutir en noviembre”. Y aseguró que “es positivo que haya más equilibrio porque eso le va a dar más previsibilidad a las distintas políticas, no se le va a dar un cheque en blanco al gobierno que tendrá que trabajar para el consenso”.

El actual diputado nacional del PRO cree que “los senadores nacionales por el oficialismo y el propio gobernador no están defendiendo a Santa Fe. Por ejemplo, la hidrovía es una cuestión estratégica para la provincia y la verdad es que hoy Santa Fe tiene muy poco peso en las decisiones que se están tomando”. También remarcó la nueva ley de Biocombustibles, donde “se necesitaba una nueva ley que cada vez se acerque más a las energías renovables, a las energías menos contaminantes y finalmente se ha hecho un retroceso porque la nueva ley prioriza a las petroleras. Eso también es algo que afecta al país pero principalmente a Santa Fe, por el nivel de inversión que tiene en biocombustibles y esto se traduce en puestos de trabajo que se pierden”. Y también mencionó “los límites a la exportación de carne, ya está demostrado que no da el resultado que está buscando el gobierno, no bajó el precio de la carne para los ciudadanos. Y en Santa Fe se terminan afectando mucho las inversiones y la posibilidad de generar empleo, porque nuestra provincia aporta más del 40% en la exportación de carne. Entonces nos golpea directamente y el gobernador (Omar) Perotti lo único que hizo al respecto fue un tuit”.

Consultado por Rosario/12 sobre la seguridad, Angelini aseguró que “no se ve que se esté trabajando de manera coordinada con el ministerio de Seguridad de la Nación, no se están haciendo las cosas bien y eso se ve reflejado en lo que sufre la gente a diario. También favorece a que se reorganicen las bandas delictivas, entonces hay más narcotráfico, más entraderas, más delitos violentos”.

El precandidato asegura que “nosotros tenemos que contar lo que venimos haciendo. Obviamente hay muchos candidatos que pueden hacer frases rimbombantes avalados en el marketing y la publicidad. Pero los santafesinos tienen que ver de qué forma hay legisladores nacionales que no estamos en contra de alguien sino que nos ocupamos de ver cómo trabajamos para solucionar los problemas que tiene la gente en Argentina y Santa Fe”.

Para Angelini “lo que más va a demostrar cómo trabajás es a partir de lo que hiciste, cómo te comportaste cuando se avanzó contra la propiedad privada, independientemente de lo que pensés, pero que la gente sepa de qué lado te paraste en ciertos temas para que sepa a quién vota. Porque lo peor que te puede pasar es decir A y después hacer B. Entonces lo que mejor lo representa a uno es lo viene haciendo, no lo que dice que va a hacer. Vienen tiempos difíciles en los que no se puede improvisar o probar”.

El precandidato cree que ya quedó demostrado “a través de las distintas elecciones que para los cargos nacionales se polarizan mucho los comicios. Y después, en las elecciones provinciales, hay un escenario de tres con el Frente Progresista”.